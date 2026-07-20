Μάριο Χεζόνια: Φεύγει από την Ρεάλ Μαδρίτης και επιστρέφει στο NBA

Ο Μάριο Χεζόνια ενημέρωσε τη Ρεάλ Μαδρίτης ότι αποφάσισε να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αποδέσμευσης που προβλέπει το συμβόλαιό του, προκειμένου να αποχωρήσει από την ισπανική ομάδα και να συνεχίσει την καριέρα του στο NBA.

Ο Κροάτης φόργουορντ ολοκληρώνει με αυτόν τον τρόπο την επιτυχημένη παρουσία του στη Ρεάλ Μαδρίτης, έχοντας αποφασίσει να επιστρέψει στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο Χεζόνια έχει ήδη βρει την επόμενη ομάδα της καριέρας του, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής ποιος σύλλογος του NBA έχει εξασφαλίσει την υπογραφή του.

Σημαντική απώλεια για τη Ρεάλ Μαδρίτης

Η αποχώρηση του Μάριο Χεζόνια αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς η ισπανική ομάδα χάνει ακόμη έναν βασικό παίκτη του ρόστερ της, μετά την αποχώρηση του Λάιλς.

Η διοίκηση της Ρεάλ καλείται πλέον να καλύψει τα κενά που δημιουργούνται στο αγωνιστικό δυναμικό της, ενόψει της νέας σεζόν.