ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Η απάντηση θα δοθεί πολύ σύντομα από τους πολίτες και θα είναι συντριπτική

Με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει την ομιλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, σήμερα Δευτέρα, στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Η Κουμουνδούρου υποστηρίζει μεταξύ άλλων ότι η ομιλία «υπενθύμισε στους πολίτες τις νεοφιλελεύθερες ιδεοληψίες του, τις οποίες επιχειρεί, με τη συνταγματική αναθεώρηση».

Επίσης κατηγορεί τον πρωθυπουργό για «θράσος» και υπογραμμίζει ότι «η απάντηση στον κ. Μητσοτάκη θα δοθεί πολύ σύντομα από τους πολίτες. Και θα είναι συντριπτική».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η σημερινή ομιλία του Κυρ. Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας υπενθύμισε στους πολίτες τις νεοφιλελεύθερες ιδεοληψίες του, τις οποίες επιχειρεί, με τη συνταγματική αναθεώρηση, να τις επιβάλλει στον καταστατικό χάρτη της χώρας.

Την ίδια στιγμή, ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε την αριστεία του στην ανευθυνότητα: Για την ακρίβεια φταίνε οι διεθνείς εξελίξεις, για τα σκάνδαλα της κυβέρνησης του φταίνε οι δήθεν διαχρονικές παθογένειες… Επιπλέον, είχε το θράσος για μία ακόμα φορά αντί να απολογηθεί για τους υπουργούς, τους βουλευτές και τα στελέχη της ΝΔ που κατηγορούνται για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, να κατηγορήσει την αντιπολίτευση για «λάσπη». Και βεβαίως είχε το θράσος να επαναφέρει την άθλια προπαγάνδα περί ευθυνών της Αριστεράς για τις πρόσφατες δολοφονικές επιθέσεις κατά στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη.

Σε κάθε περίπτωση, η απάντηση στον κ. Μητσοτάκη θα δοθεί πολύ σύντομα από τους πολίτες. Και θα είναι συντριπτική».