Μητσοτάκης στην ΚΟ της ΝΔ: Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 – Δεν υπάρχουν πρόβες τζενεράλε

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην ομιλία του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, τόνισε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, αλλά η κυβέρνηση θα λειτουργεί σαν να είναι αύριο. Υπογράμμισε ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για δοκιμαστικές εκλογές ή πρόβες τζενεράλε, αλλά μόνο η επιλογή μιας ισχυρής κυβέρνησης σιγουριάς και αποτελέσματος.

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Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης
Φωτογραφία: INTIME
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ΚΟ της ΝΔ τόνισε ότι «η Κυριακή της κάλπης πρέπει να αντιμετωπιστεί ως η κρισιμότερη μάχη». Υπογράμμισε πως «δεν υπάρχουν δοκιμαστικές εκλογές διαμαρτυρίας, ούτε πρόβα τζενεράλε».- Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «μέσα σε ένα θολό περιβάλλον, υπάρχει ανάγκη για καθαρές λύσεις, σταθερό και έμπειρο χέρι στο τιμόνι». Η επιλογή είναι «μία ισχυρή κυβέρνηση σιγουριάς, φροντίδας, και αποτελέσματος».- Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι «οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027», προσθέτοντας ωστόσο ότι η ΝΔ «θα τρέχουμε ως αν οι εκλογές να είναι αύριο».

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«Η Κυριακή της κάλπης πρέπει να αντιμετωπιστεί ως η κρισιμότερη μάχη που έχουμε δώσει μέχρι τώρα», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.

Μητσοτάκης στην ΚΟ της ΝΔ: Η φετινή ΔΕΘ θα είναι ένα τεστ αξιοπιστίας – Εκλογές την άνοιξη του 2027, εμείς θα τρέχουμε σαν να είναι αύριο

Μίλησα για την Κυριακή της κάλπης, γιατί η Κυριακή είναι μία και μοναδική, δεν υπάρχουν δοκιμαστικές εκλογές διαμαρτυρίας, ούτε πρόβα τζενεράλε με δήθεν μηνύματα, ούτε περιθώρια για ρίσκα καταστροφής, τόνισε ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της ΝΔ και υπογράμμισε ότι η επιλογή είναι μία, μία ισχυρή κυβέρνηση σιγουριάς, φροντίδας, και αποτελέσματος.

Μία χώρα δεν μπορεί να αναγεννηθεί από τη μια στιγμή στην άλλη, είπε και πρόσθεσε ότι μέσα σε ένα θολό περιβάλλον, υπάρχει ανάγκη για καθαρές λύσεις, σταθερό και έμπειρο χέρι στο τιμόνι και για πυξίδα που θα χαράξει μια πορεία προς τα εμπρός.

«Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027», είπε ο Πρωθυπουργός και πρόσθεσε, «αλλά εμείς θα τρέχουμε ως αν οι εκλογές να είναι αύριο». Είμαστε ομάδα και οι ομάδες κερδίζουν, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.

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