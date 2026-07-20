Βελόπουλος για Μητσοτάκη: Διαχειρίστηκε 100 δισ. ευρώ και λέει ότι θα αλλάξει την έρευνα για τις ποινικές ευθύνες κυβερνητικών στελεχών

«Αφού διέλυσε τους Έλληνες και κατέστρεψε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις υπέρ των ολιγαρχών και των “κολλητών”, “τρώγοντας” ολόκληρο το Ταμείο Ανάκαμψης, ο Κ. Μητσοτάκης τώρα ανακοινώνει μέτρα για αυτούς που ο ίδιος κατέστρεψε».

Αυτό τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος και συνεχίζει:

«Κυβέρνησε 8 χρόνια, διαχειρίστηκε 100 δισ. ευρώ χωρίς πραγματικό έλεγχο και τώρα λέει ότι θα αλλάξει την έρευνα για τις ποινικές ευθύνες κυβερνητικών στελεχών», αναφέρει ο κ. Βελόπουλος στη δήλωσή του, σημειώνοντας πως «ό,τι και να κάνει ο πρωθυπουργός, ο πραγματικός έλεγχος θα γίνει μόνο από την Ελληνική Λύση, τόσο για το πού πήγαν τα λεφτά, ποιοι τα έφαγαν και αυτοί που έκλεψαν να είναι βέβαια οι θα τιμωρηθούν αμείλικτα, με στέρηση ελευθερίας και δέσμευση περιουσίας».