Τραμπ: «Το Ιράν θα πληρώσει για κάθε Αμερικανό στρατιώτη που σκοτώνει» – «Ο Νετανιάχου δεν θα συλληφθεί στις ΗΠΑ»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι το Ιράν θα «πληρώσει πολλαπλάσια» για κάθε Αμερικανό στρατιώτη που σκοτώνεται, μετά τον θάνατο πολλών μελών των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων το Σαββατοκύριακο.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social έγραψε:

«Κάθε φορά που το Ιράν σκοτώνει έναν Αμερικανό στρατιώτη, θα πληρώνει πολλαπλάσια γι’ αυτόν τον φόνο! Η οδηγία αυτή έχει ήδη δοθεί στον υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, στον πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, Ντάνιελ Κέιν, και σε κάθε ηγέτη του στρατού».

Σε δεύτερη ανάρτησή του, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, «δεν θα συλληφθεί, με κανέναν τρόπο και για κανέναν λόγο, όσο βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ο Νετανιάχου «πολεμά την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν», την οποία κατηγόρησε ότι «σκότωσε πρόσφατα 52.000 αθώους διαδηλωτές» και ότι «εδώ και 47 χρόνια σκοτώνει Αμερικανούς στρατιώτες και άλλους». Παράλληλα, υποστήριξε ότι «οι μόνοι που θα έπρεπε να συλληφθούν είναι εκείνοι που οδήγησαν το Ιράν σε αυτή την πρωτοφανή δίνη θανάτου και καταστροφής», προσθέτοντας ότι το ζήτημα θα έπρεπε να είχε αντιμετωπιστεί από προηγούμενες αμερικανικές κυβερνήσεις.

Οι νεκροί Αμερικανοί στρατιώτες

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τη Δευτέρα τα στοιχεία δύο στρατιωτών που σκοτώθηκαν στην Ιορδανία, ενώ υπερασπίζονταν βάση από ιρανική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη εξέταση ανθρώπινων λειψάνων προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ανήκουν σε τρίτο στρατιωτικό, ο οποίος εξακολουθεί να αγνοείται μετά την ίδια επίθεση.

Την ίδια ώρα, στο Ιράκ ένας ακόμη Αμερικανός στρατιωτικός έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια «ελεγχόμενης πυροδότησης» ιρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους.

Με τους τελευταίους θανάτους, ο συνολικός αριθμός των Αμερικανών στρατιωτικών που έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο με το Ιράν, ο οποίος ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ανέρχεται πλέον στους 17.