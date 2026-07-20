Ζελένσκι: Η στήριξη της Βρετανίας προς την Ουκρανία θα παραμείνει ακλόνητη

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε τη διαβεβαίωση του νέου πρωθυπουργού της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, ότι η υποστήριξη του Λονδίνου προς την Ουκρανία θα παραμείνει ισχυρή.

Τι είπε ο Ζελένσκι μετά την επικοινωνία με τον Μπέρναμ

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία τους, ο Ζελένσκι έγραψε:

«Χάρηκα που μίλησα με τον Άντι Μπέρναμ και τον συνεχάρην για την ανάληψη των καθηκόντων του ως πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου.

Εκτιμώ πραγματικά το γεγονός ότι η στήριξη προς την Ουκρανία και τον λαό μας θα παραμείνει ακλόνητη. Σας ευχαριστώ για τα θερμά λόγια σεβασμού προς τον ουκρανικό λαό, καθώς και για τα συλλυπητήριά σας στις οικογένειες και τους αγαπημένους όσων σκοτώθηκαν στις πρόσφατες ρωσικές επιθέσεις.

Η Ουκρανία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν οικοδομήσει την ισχυρότερη εταιρική σχέση στην ιστορία των σχέσεων των δύο χωρών μας και είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να την ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο.

Συμφωνήσαμε να συζητήσουμε τη μελλοντική συνεργασία μας, συμπεριλαμβανομένης της κοινής μας δράσης στο πλαίσιο του Συνασπισμού κατά των Βαλλιστικών Πυραύλων, σε συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί σύντομα. Ευχαριστώ, Άντι. Ευχαριστώ, Βρετανία!».