LIVE – Ξέφρενοι πανηγυρισμοί στη Μαδρίτη για τη δεύτερη παγκόσμια «κούπα» της Ισπανίας

Η Μαδρίτη έχει φορέσει τα γιορτινά της για να υποδεχθεί την εθνική Ισπανίας, τους νέους παγκόσμιους πρωταθλητές, μετά την κατάκτηση της δεύτερης παγκόσμιας «κούπας». Οι πανηγυρισμοί κορυφώνονται στην εμβληματική Πλατεία Θιμπέλες, όπου έχει στηθεί ειδική σκηνή για την υποδοχή των ποδοσφαιριστών και την παρουσίαση του τροπαίου στους δεκάδες χιλιάδες φιλάθλους.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Μαδρίτη έχει φορέσει τα γιορτινά της για να υποδεχθεί τους νέους παγκόσμιους πρωταθλητές. Η εθνική Ισπανίας διέσχισε τους κεντρικούς δρόμους της πόλης, καταλήγοντας στην Πλατεία Θιμπέλες.
  • Στην Πλατεία Θιμπέλες έχει στηθεί ειδική σκηνή, όπου από νωρίς το απόγευμα πραγματοποιείται ένα πολύωρο εορταστικό πρόγραμμα με μουσική και εκπλήξεις.
  • Το αποκορύφωμα της βραδιάς αναμένεται όταν οι παίκτες της «Ρόχα» ανέβουν στη σκηνή κρατώντας το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το οποίο θα παρουσιάσουν στους φιλάθλους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η Μαδρίτη έχει φορέσει τα γιορτινά της για να υποδεχθεί τους νέους παγκόσμιους πρωταθλητές. Μετά τις επίσημες υποδοχές από τη βασιλική οικογένεια και τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, η εθνική Ισπανίας επιβιβάστηκε σε ανοιχτό λεωφορείο και διέσχισε τους κεντρικούς δρόμους της πόλης, καταλήγοντας στην εμβληματική Πλατεία Θιμπέλες, όπου κορυφώνονται οι πανηγυρισμοί.

Μεγάλη σκηνή, συναυλίες και εκπλήξεις στη Θιμπέλες

Στην Πλατεία Θιμπέλες έχει στηθεί ειδική σκηνή μπροστά από το Παλάτι των Επικοινωνιών, όπου από νωρίς το απόγευμα πραγματοποιείται ένα πολύωρο εορταστικό πρόγραμμα με μουσική, DJ sets, καλλιτέχνες και εκπλήξεις μέχρι την άφιξη των ποδοσφαιριστών. Στόχος είναι να κρατηθεί αμείωτος ο ενθουσιασμός των δεκάδων χιλιάδων φιλάθλων που έχουν συγκεντρωθεί για να υποδεχθούν τους πρωταθλητές κόσμου.

Η στιγμή της αποθέωσης

Το αποκορύφωμα της βραδιάς αναμένεται όταν οι παίκτες της «Ρόχα» ανέβουν στη σκηνή κρατώντας το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το οποίο θα παρουσιάσουν στους φιλάθλους. Θα ακολουθήσουν ομιλίες, μουσική και η μεγάλη γιορτή για τη δεύτερη παγκόσμια κατάκτηση της Ισπανίας, σε μία βραδιά που φιλοδοξεί να μείνει στην ιστορία του ισπανικού ποδοσφαίρου.

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