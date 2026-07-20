Τραμπ: Το Air Force One που δώρισε το Κατάρ θα αναβαθμιστεί για να φτάσει στο «μέγιστο» των δυνατοτήτων του

Το αεροσκάφος που δώρισε το Κατάρ στις ΗΠΑ και χρησιμοποιείται πλέον ως Air Force One θα σταλεί για περαιτέρω αναβαθμίσεις, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν διαθέτει ακόμη το ίδιο επίπεδο εξοπλισμού ασφαλείας με το παλαιότερο προεδρικό αεροσκάφος.

Οι δηλώσεις του έγιναν την Κυριακή, μετά την επιστροφή του από τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων στο Νιου Τζέρσεϊ.

«Θα φτάσει στο μέγιστο των δυνατοτήτων του»

Κατεβαίνοντας από το αεροσκάφος στην αεροπορική βάση Άντριους, ο Τραμπ ρωτήθηκε για τις δυνατότητες αντιπυραυλικής άμυνας του νέου Air Force One, μετά από δημοσιεύματα που υποστήριζαν ότι το αεροσκάφος δεν είναι τόσο ασφαλές όσο το προηγούμενο.

«Έχει πολλές δυνατότητες, αλλά, απ’ ό,τι γνωρίζω, σε περίπου έναν μήνα θα το στείλουν για να φτάσει στο μέγιστο των δυνατοτήτων του», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Με τη δήλωσή του φαίνεται να αναγνωρίζει εμμέσως ότι υπάρχουν ζητήματα ασφαλείας, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση είχε μέχρι σήμερα απορρίψει σχετικά δημοσιεύματα.

Έρευνα για τις διαρροές

Σύμφωνα με το CNN, ο Τραμπ είχε εκφράσει έντονη δυσαρέσκεια για τις πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν σχετικά με τις ελλείψεις ασφαλείας του αεροσκάφους, ενώ η κυβέρνησή του ξεκίνησε έρευνα για τον εντοπισμό όσων διέρρευσαν τις πληροφορίες.

Η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, και ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, συμμετείχαν προσωπικά στην έρευνα, ενώ πριν από λίγο περισσότερο από μία εβδομάδα ζητήθηκε από αξιωματούχους να παραδώσουν τα κινητά τους τηλέφωνα στον Λευκό Οίκο.

Οι New York Times, που αποκάλυψαν πρώτοι τα ζητήματα ασφαλείας του αεροσκάφους, ανέφεραν ότι τέσσερις δημοσιογράφοι τους κλήθηκαν να καταθέσουν με εισαγγελικές κλητεύσεις.

Γιατί προτιμήθηκε το παλαιότερο Air Force One

Οι ανησυχίες για το αεροσκάφος αξίας περίπου 400 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο δωρήθηκε από το Κατάρ, εντάθηκαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα, όταν ο Τραμπ επέλεξε αιφνιδιαστικά να μην το χρησιμοποιήσει κατά την επιστροφή του από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.

Τότε είχε δηλώσει ότι έστειλε το νέο αεροσκάφος στη βρετανική αεροπορική βάση Μίλντενχολ για να δοθεί η ευκαιρία στους Αμερικανούς στρατιωτικούς που υπηρετούν εκεί να το επισκεφθούν, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς ότι η απόφαση σχετιζόταν με ζητήματα ασφαλείας.

Ωστόσο, πηγές που επικαλείται το CNN ανέφεραν ότι το νεότερο αεροσκάφος δεν διαθέτει όλες τις δυνατότητες ασφαλείας του παλαιότερου Air Force One. Αν και είναι εξοπλισμένο με πολλά από τα ίδια συστήματα, το προσωπικό ασφαλείας αισθανόταν μεγαλύτερη σιγουριά όταν ο πρόεδρος επέβαινε στο παλαιότερο αεροσκάφος, το οποίο είχε κατασκευαστεί εξαρχής με αποκλειστικό γνώμονα την προστασία του εκάστοτε προέδρου των ΗΠΑ.