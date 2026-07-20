Αριζόνα: Εννέα τραυματίες από πυροβολισμούς έξω από πιτσαρία – Νεκρός ο δράστης

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Εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς τα ξημερώματα της Κυριακής έξω από πιτσαρία στην πόλη Τούσον της Αριζόνα, σε περιστατικό που, σύμφωνα με τις αρχές, φαίνεται να ξεκίνησε έπειτα από αντιπαράθεση μεταξύ δύο ομάδων ατόμων που γνωρίζονταν μεταξύ τους.

Η αστυνομία έφτασε στο σημείο, κοντά στη διασταύρωση της 6ης Λεωφόρου και της οδού Κόνγκρες, περίπου στις 02:00 τα ξημερώματα της Κυριακής (τοπική ώρα), αφού αστυνομικοί που βρίσκονταν στην περιοχή άκουσαν τους πυροβολισμούς.

Όλοι οι τραυματίες νοσηλεύονται

Οι αστυνομικοί εντόπισαν εννέα τραυματίες με τραύματα από σφαίρες στα άκρα, ενώ τουλάχιστον ένα άτομο είχε δεχθεί πολλαπλούς πυροβολισμούς.

Όλοι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής και, σύμφωνα με τους ερευνητές, νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο ύποπτος πυροβολήθηκε ενώ προσπαθούσε να διαφύγει

Κατά την άφιξη των αστυνομικών, ο ύποπτος επιχείρησε να διαφύγει από το σημείο. Αστυνομικοί τον πυροβόλησαν, του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκε επίσης στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Η ταυτότητά του δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα.

Οι αρχές εκτιμούν ότι το αιματηρό περιστατικό προκλήθηκε από προηγούμενη αντιπαράθεση μεταξύ δύο ομάδων ατόμων που γνωρίζονταν, ενώ τα ακριβή αίτια παραμένουν υπό διερεύνηση.

Δύο παράλληλες έρευνες

Η Περιφερειακή Ομάδα Διερεύνησης Κρίσιμων Περιστατικών της Πίμα (PRCIT) θα ερευνήσει τον πυροβολισμό του υπόπτου από αστυνομικούς, ενώ το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Πίμα έχει αναλάβει την ποινική έρευνα για την επίθεση. Παράλληλα, το Αστυνομικό Τμήμα του Τούσον διεξάγει εσωτερική έρευνα για τη χρήση όπλου από τους αστυνομικούς.

Οι αντιδράσεις

Η δήμαρχος του Τούσον, Ρετζίνα Ρομέρο, χαρακτήρισε το περιστατικό «σοβαρή και παράλογη πράξη ένοπλης βίας», εκφράζοντας την ελπίδα ότι όλοι οι τραυματίες θα αναρρώσουν.

Από την πλευρά της, η πρώην βουλευτής της Αριζόνα Γκάμπριελ Γκίφορντς, η οποία είχε τραυματιστεί σοβαρά σε επίθεση με πυροβολισμούς το 2011, δήλωσε ότι οι κάτοικοι της Αριζόνα «θα πρέπει να μπορούν να βγουν για πίτσα ένα βράδυ του Σαββάτου χωρίς να φοβούνται μια ακόμη τυχαία ένοπλη επίθεση», ζητώντας αυστηρότερα μέτρα για την οπλοκατοχή.