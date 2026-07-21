e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Συνεχίζονται και σήμερα οι πληρωμές

Ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ καταβάλλουν συνολικά 68.624.793,37 ευρώ σε 80.169 δικαιούχους έως τις 24 Ιουλίου. Οι πληρωμές περιλαμβάνουν εφάπαξ, επιδόματα μητρότητας, ασθένειας, ανεργίας και προγράμματα απασχόλησης.