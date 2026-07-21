e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Συνεχίζονται και σήμερα οι πληρωμές

Ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ καταβάλλουν συνολικά 68.624.793,37 ευρώ σε 80.169 δικαιούχους έως τις 24 Ιουλίου. Οι πληρωμές περιλαμβάνουν εφάπαξ, επιδόματα μητρότητας, ασθένειας, ανεργίας και προγράμματα απασχόλησης.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Oικονομία

ΑΤΜ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Φωτογραφία: Unsplash,com
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνεχίζονται και σήμερα οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ, με συνολικό ποσό 68.624.793,37 ευρώ να καταβάλλεται σε 80.169 δικαιούχους.
  • Ο e-ΕΦΚΑ καταβάλλει 15.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους για εφάπαξ, καθώς και 14.824.793,37 ευρώ σε 29.869 δικαιούχους για παροχές όπως επιδόματα μητρότητας, ασθένειας και έξοδα κηδείας.
  • Από τη ΔΥΠΑ καταβάλλονται 17.000.000 ευρώ για επιδόματα ανεργίας, 1.000.000 ευρώ για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας, 19.000.000 ευρώ για προγράμματα απασχόλησης και 1.800.000 ευρώ για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Το συνολικό ποσό των 68.624.793,37 ευρώ πληρώνουν έως τις 24 Ιουλίου ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 80.169 δικαιούχους.

Αναλυτικά:

Ο  e-ΕΦΚΑ πληρώνει:

  • από σήμερα  έως τις 24 Ιουλίου15.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
  • αύριο, 21 Ιουλίου 14.824.793,37 ευρώ σε 29.869 δικαιούχους για παροχές (επιδόματα μητρότητας, ασθένειας, ατυχήματος, και έξοδα κηδείας).

Από τη ΔΥΠΑ καταβάλλονται:

  • 17.000.000 ευρώ για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα σε 28.000 δικαιούχους
  • 1.000.000 ευρώ για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας σε 1.500 μητέρες
  • 19.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 1.800.000 ευρώ σε 3.100 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ