Συντάξεις χηρείας: Προς ψήφιση αύριο στην Ολομέλεια οι νέες ρυθμίσεις – Κεραμέως: «Τέλος σε μια κοινωνική αδικία 10 ετών»

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Στη Βουλή κατατέθηκαν νομοθετικές διατάξεις, με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χηρείας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου 4387/2016.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η ρύθμιση αποσκοπεί στην άρση στρεβλώσεων που προκάλεσε ο νόμος 4387/2016, καταργώντας τις μειώσεις στις κύριες συντάξεις χηρείας μετά την τριετία, αναγνωρίζοντας την αυτοτέλεια των ασφαλιστικών δικαιωμάτων και εξαλείφοντας οικονομικές επιβαρύνσεις του παρελθόντος.

Με βάση το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι σχετικές διατάξεις θα τεθούν προς ψήφιση στο Κοινοβούλιο στη συνεδρίαση της Ολομέλειας την Τρίτη 21 Ιουλίου 2026.

«Καταργούμε μία μεγάλη κοινωνική αδικία δέκα ετών, η οποία ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες. Εισάγουμε ένα νέο, δίκαιο και κοινωνικά ευαίσθητο πλαίσιο, αποκαθιστώντας τις στρεβλώσεις που δημιούργησε ο νόμος Τσίπρα – Κατρούγκαλου.

Χιλιάδες δικαιούχοι σύνταξης χηρείας απαλλάσσονται από ένα καθεστώς αβεβαιότητας και ομηρίας. Αποκαθιστούμε την ασφάλεια δικαίου και ενισχύουμε την προστασία των οικογενειών που έχασαν τον άνθρωπό τους, εδραιώνοντας ένα μέλλον σταθερότητας, ασφάλειας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης ανάμεσα στους πολίτες και το Κράτος», ανέφερε σε δήλωσή της η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως.

Και πρόσθεσε: «Η επίλυση αυτής της μακροχρόνιας εκκρεμότητας κατέστη εφικτή χάρη στην υπεραπόδοση που πέτυχε η τολμηρή εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και η αύξηση της απασχόλησης. Τα αυξημένα έσοδα συνέβαλαν στη δημιουργία του αναγκαίου δημοσιονομικού χώρου που μας επέτρεψε να προχωρήσουμε σε αυτή τη σημαντική κοινωνική παρέμβαση, χωρίς να διαταραχθεί η δημοσιονομική σταθερότητα».

Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση οι πέντε μεγάλες αλλαγές που επιφέρουν οι σχετικές διατάξεις είναι οι εξής: