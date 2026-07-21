Πολιτική Προστασία: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική και πολλές περιοχές της χώρας – Σε αυξημένη ετοιμότητα οι αρχές

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Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται πολλές περιοχές της χώρας, καθώς για σήμερα, Τρίτη 21 Ιουλίου, προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.

Η πρόβλεψη περιλαμβάνεται στον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

Οι περιοχές με υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται στις ακόλουθες περιοχές:

Αττική

Εύβοια

Βοιωτία

Φωκίδα

Φθιώτιδα

Αργολίδα

Κορινθία

Ηλεία

Μεσσηνία

Λακωνία

Αιτωλοακαρνανία

Άρτα

Πρέβεζα

Θεσπρωτία

Μαγνησία

Λάρισα

Τρίκαλα

Κιλκίς

Φλώρινα

Καστοριά

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου

Αχαΐα

Αρκαδία

Ιωάννινα

Καρδίτσα

Θεσσαλονίκη

Κοζάνη

Κρήτη

Σε αυξημένη ετοιμότητα οι αρμόδιες υπηρεσίες

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις συναρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των παραπάνω περιοχών.

Οι αρμόδιοι φορείς βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα ενδεχόμενα περιστατικά πυρκαγιάς.

Οι συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.

Ειδικότερα, οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν:

Το κάψιμο ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού

Τη χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα και συσκευές συγκόλλησης

Τη χρήση υπαίθριων ψησταριών

Το κάπνισμα μελισσών

Τη ρίψη αναμμένων τσιγάρων

Η Πολιτική Προστασία υπενθυμίζει επίσης ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες πρέπει να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία, καλώντας στον αριθμό 199.