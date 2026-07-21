Gangnam Style: Έγινε το πρώτο μουσικό βίντεο της K-Pop που ξεπέρασε τις έξι δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube

Το Gangnam Style, η παγκόσμια επιτυχία του Νοτιοκορεάτη μουσικού Psy, ξεπέρασε τις έξι δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube, σύμφωνα με ανακοίνωση του πρακτορείου που εκπροσωπεί τον καλλιτέχνη.

Το μουσικό βίντεο έφτασε στο νέο ορόσημο στις 17 Ιουλίου, ακριβώς 14 χρόνια και δύο ημέρες μετά την κυκλοφορία του, στις 15 Ιουλίου 2012. Παράλληλα, έγινε το πρώτο μουσικό βίντεο της K-pop που καταγράφει περισσότερες από έξι δισεκατομμύρια προβολές στην πλατφόρμα.

Το βίντεο χρειάστηκε περίπου δύο χρόνια και επτά μήνες για να προσθέσει ακόμη ένα δισεκατομμύριο προβολές, καθώς είχε ξεπεράσει το όριο των πέντε δισεκατομμυρίων στις 30 Δεκεμβρίου 2023.

Η διεθνής επιτυχία του τραγουδιού

Το Gangnam Style απέκτησε παγκόσμια απήχηση αμέσως μετά την κυκλοφορία του. Η χαρακτηριστική χορογραφία, ο ρυθμός και το μουσικό βίντεο συνέβαλαν καθοριστικά στη γρήγορη διάδοσή του σε διεθνές επίπεδο.

Τον Δεκέμβριο του 2012, το Gangnam Style έγινε το πρώτο βίντεο στην ιστορία του YouTube που έφτασε το ένα δισεκατομμύριο προβολές.

Το τραγούδι παρέμεινε επίσης για επτά συνεχόμενες εβδομάδες στη δεύτερη θέση του Billboard Hot 100. Η εμπορική επιτυχία του ενίσχυσε τη διεθνή παρουσία της K-pop και συνέβαλε στη διεύρυνση της απήχησής της στη δυτική μουσική αγορά.