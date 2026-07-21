Γιώργος Λιβάνης: Πήρε εξιτήριο μετά την περιπέτεια με την υγεία του – Δείτε βίντεο

Ο Γιώργος Λιβάνης ενημέρωσε ότι επέστρεψε στο σπίτι του και είναι καλά στην υγεία του, έπειτα από νοσηλεία λόγω οξείας γαστρεντερίτιδας.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Lifestyle

Γιώργος Λιβάνης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Γιώργος Λιβάνης πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, έπειτα από την περιπέτεια που αντιμετώπισε με την υγεία του λόγω οξείας γαστρεντερίτιδας.
  • Ο τραγουδιστής ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους μέσω Instagram ότι είναι πλέον καλά και επιστρέφει στην καθημερινότητά του, λέγοντας «Είμαι μια χαρά, πήρα εξιτήριο».
  • Η κατάσταση της υγείας του τον είχε αναγκάσει να ακυρώσει τις προγραμματισμένες εμφανίσεις του στο Θέατρο Άλσος και στο Vog Club Athens.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο Γιώργος Λιβάνης πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, έπειτα από την περιπέτεια που αντιμετώπισε με την υγεία του λόγω οξείας γαστρεντερίτιδας.

Ο τραγουδιστής ενημέρωσε το απόγευμα της Δευτέρας 20 Ιουλίου 2026 τους διαδικτυακούς του φίλους μέσω του Instagram ότι είναι πλέον καλά και επιστρέφει στην καθημερινότητά του.

«Γεια σας, παιδιά, γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για τα μηνύματά σας και την αγάπη σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Είμαι μια χαρά, πήρα εξιτήριο. Δεν ήταν κάτι σοβαρό, απλώς εμένα με κατέβαλε πολύ. Επιστρέφουμε στην καθημερινότητα. Σας αγαπώ πολύ», ανέφερε ο Γιώργος Λιβάνης σε βίντεο που δημοσίευσε στα Stories του Instagram.

Η ακύρωση των προγραμματισμένων εμφανίσεων

Ο καλλιτέχνης είχε γνωστοποιήσει το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε το Σάββατο 18 Ιουλίου 2026, επίσης μέσω ανάρτησής του στο Instagram.

Η κατάσταση της υγείας του τον είχε αναγκάσει να ακυρώσει τις προγραμματισμένες εμφανίσεις του στο Θέατρο Άλσος και στο Vog Club Athens.

«Μια οξεία γαστρεντερίτιδα με ανάγκασε να μην μπορέσω να εμφανιστώ απόψε τόσο στην παράσταση στο Θέατρο Άλσος όσο και στο Vog Club Athens», είχε αναφέρει ο τραγουδιστής.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ