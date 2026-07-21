Γιώργος Λιβάνης: Πήρε εξιτήριο μετά την περιπέτεια με την υγεία του – Δείτε βίντεο

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Ο Γιώργος Λιβάνης πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, έπειτα από την περιπέτεια που αντιμετώπισε με την υγεία του λόγω οξείας γαστρεντερίτιδας.

Ο τραγουδιστής ενημέρωσε το απόγευμα της Δευτέρας 20 Ιουλίου 2026 τους διαδικτυακούς του φίλους μέσω του Instagram ότι είναι πλέον καλά και επιστρέφει στην καθημερινότητά του.

«Γεια σας, παιδιά, γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για τα μηνύματά σας και την αγάπη σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Είμαι μια χαρά, πήρα εξιτήριο. Δεν ήταν κάτι σοβαρό, απλώς εμένα με κατέβαλε πολύ. Επιστρέφουμε στην καθημερινότητα. Σας αγαπώ πολύ», ανέφερε ο Γιώργος Λιβάνης σε βίντεο που δημοσίευσε στα Stories του Instagram.

Η ακύρωση των προγραμματισμένων εμφανίσεων

Ο καλλιτέχνης είχε γνωστοποιήσει το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε το Σάββατο 18 Ιουλίου 2026, επίσης μέσω ανάρτησής του στο Instagram.

Η κατάσταση της υγείας του τον είχε αναγκάσει να ακυρώσει τις προγραμματισμένες εμφανίσεις του στο Θέατρο Άλσος και στο Vog Club Athens.

«Μια οξεία γαστρεντερίτιδα με ανάγκασε να μην μπορέσω να εμφανιστώ απόψε τόσο στην παράσταση στο Θέατρο Άλσος όσο και στο Vog Club Athens», είχε αναφέρει ο τραγουδιστής.