Αλέκος Συσσοβίτης: «Πήγα και αγόρασα 300 βιβλία, βούτηξα στη γνώση, σπούδασα μόνος μου»

Ο Αλέκος Συσσοβίτης μίλησε για τη σχέση του με τα βιβλία, την προσωπική αναζήτηση της γνώσης και τα ταξίδια που επηρέασαν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τη ζωή και τον κόσμο.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό «Gala» και στον Γιάννη Παναγόπουλο, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στις επισκέψεις του στην Αφρική, στην απόφασή του να απομακρυνθεί από την τηλεόραση και στην περίοδο κατά την οποία αφοσιώθηκε με πάθος στην ανάγνωση.

Τα ταξίδια στην Αφρική

Ο Αλέκος Συσσοβίτης εξήγησε ότι η μουσική αποτέλεσε το αρχικό κίνητρο για τα ταξίδια του στην αφρικανική ήπειρο, την οποία έχει επισκεφθεί συνολικά δέκα φορές.

Στην ερώτηση «Πόσο μακριά έφτασες για να το καταφέρεις;», απάντησε: «Έχω πάει στην Αφρική δέκα φορές και το ερέθισμα ήταν μουσικό. Άκουγα μουσική από το Μάλι, πήγα στο Μάλι. Άκουγα μουσική από τη Σενεγάλη, πήγα στη Σενεγάλη. Όταν ακούς tribal, primitive, root music, πας εκεί απ’ όπου ξεκίνησαν όλα. Και αυτό γίνεται κυτταρικό».

Η στροφή στα βιβλία και στη γνώση

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης στην περίοδο κατά την οποία αποφάσισε να κλείσει την τηλεόραση και να στραφεί συστηματικά στα βιβλία. Όπως ανέφερε, αγόρασε 300 βιβλία και μελέτησε μόνος του θέματα που αφορούσαν το θέατρο, τη λογοτεχνία και την ιστορία.

Στην ερώτηση «Η ανάγνωση, τα βιβλία, πότε μπήκαν στη ζωή σου;», δήλωσε: «Κάποια στιγμή έκλεισα την τηλεόραση και την έδωσα στον κουμπάρο μου. Πήγα και αγόρασα 300 βιβλία, βούτηξα στη γνώση, σπούδασα μόνος μου. Θέατρο, λογοτεχνία, ιστορία. Από τα 20 μέχρι τα 30 έμαθα τον δρόμο. Από τα 30 μέχρι τα 40 ρίχτηκα με πάθος στην ανάγνωση, στην ανακάλυψη της γνώσης. Οι περίοδοι της ζωής σε μένα πήγαν ανάποδα».

«Προτιμώ τη λέξη “ικανοποιημένος”»

Ο Αλέκος Συσσοβίτης σημείωσε ακόμη ότι η προσωπική του διαδρομή τον βοήθησε να υπερβεί στερεότυπα, κοινωνικές συμβάσεις και αντιλήψεις που συνδέονται με το περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε.

Ερωτηθείς εάν αισθάνεται υπερήφανος για την πορεία του, απάντησε: «Δεν θα έβαζα τη λέξη “υπερήφανος”. Προτιμώ τη λέξη “ικανοποιημένος”. Πλέον γνωρίζω ότι κατάφερα να δω ένα κομμάτι της ζωής πέρα από τα δικά μου στεγανά, ίσως πέρα από τον αρχικό μου προορισμό και πέρα από τα κοινωνικά πρότυπα μιας χώρας. Όταν βγαίνεις έξω, ανοίγει ο ορίζοντάς σου. Καταλαβαίνεις ότι ο εγκέφαλος έχει μεγάλο περιθώριο φαντασίας και αποδοχής. Είναι σφουγγάρι. Θέλει να ρουφήξει τα μη αναμενόμενα ερεθίσματα, το απολαμβάνει αυτό».

Μέσα από τις αναφορές του στα ταξίδια, στη μουσική και στην προσωπική μελέτη, ο ηθοποιός περιέγραψε μια διαδρομή που βασίστηκε στη συνεχή αναζήτηση νέων εμπειριών και γνώσεων.