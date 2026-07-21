Σαουδική Αραβία: Καταδικάζει τις απειλές των Χούθι κατά της ναυσιπλοΐας

Το Ριάντ χαρακτήρισε «αβάσιμες» τις κατηγορίες των Χούθι περί πολιορκίας της Υεμένης και εξέφρασε την αντίθεσή του στις απειλές για παρεμπόδιση της θαλάσσιας κυκλοφορίας προς τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας.

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Διεθνή Νέα

Ναύτες επί του USS Winston S. Churchill, πολεμικού αντιτορπιλικού του αμερικανικού Ναυτικού, παραλαμβάνουν εφόδια από το USNS Wally Schirra, πλοίο ανεφοδιασμού του στόλου, στο στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, στις 30 Οκτωβρίου 2020. (ZUMA Press via Reuters)
Ναύτες επί του USS Winston S. Churchill, πολεμικού αντιτορπιλικού του αμερικανικού Ναυτικού, παραλαμβάνουν εφόδια από το USNS Wally Schirra, πλοίο ανεφοδιασμού του στόλου, στο στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, στις 30 Οκτωβρίου 2020. (ZUMA Press via Reuters)
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Σαουδική Αραβία καταδίκασε τις δηλώσεις των Χούθι, οι οποίοι απείλησαν να παρεμποδίσουν τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα προς τα σαουδαραβικά λιμάνια.
  • Το υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας απέρριψε τις κατηγορίες των Χούθι περί αποκλεισμού της Υεμένης, χαρακτηρίζοντας «αβάσιμους» τους ισχυρισμούς.
  • Το Ριάντ υπογράμμισε την αντίθεσή του σε οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών και την πρόσβαση στα λιμάνια του βασιλείου.

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Η Σαουδική Αραβία καταδίκασε τις δηλώσεις των Χούθι, οι οποίοι κατηγόρησαν το βασίλειο ότι επιβάλλει αποκλεισμό στην Υεμένη και απείλησαν να παρεμποδίσουν τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα προς τα σαουδαραβικά λιμάνια.

Η απάντηση του Ριάντ

Το υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας απέρριψε, με ανακοίνωσή του, τις κατηγορίες των Χούθι και χαρακτήρισε «αβάσιμους» τους ισχυρισμούς περί αποκλεισμού της Υεμένης.

Το Ριάντ υπογράμμισε ότι οι συγκεκριμένες αναφορές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Παράλληλα, καταδίκασε τις απειλές που στρέφονται κατά της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και της θαλάσσιας κυκλοφορίας στην περιοχή.

Η σαουδαραβική κυβέρνηση επανέλαβε, τέλος, την αντίθεσή της σε οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών και την πρόσβαση στα λιμάνια του βασιλείου.

Πηγές: Reuters, Al Jazeera

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