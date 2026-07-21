Σαουδική Αραβία: Καταδικάζει τις απειλές των Χούθι κατά της ναυσιπλοΐας

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Η Σαουδική Αραβία καταδίκασε τις δηλώσεις των Χούθι, οι οποίοι κατηγόρησαν το βασίλειο ότι επιβάλλει αποκλεισμό στην Υεμένη και απείλησαν να παρεμποδίσουν τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα προς τα σαουδαραβικά λιμάνια.

Η απάντηση του Ριάντ

Το υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας απέρριψε, με ανακοίνωσή του, τις κατηγορίες των Χούθι και χαρακτήρισε «αβάσιμους» τους ισχυρισμούς περί αποκλεισμού της Υεμένης.

Το Ριάντ υπογράμμισε ότι οι συγκεκριμένες αναφορές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Παράλληλα, καταδίκασε τις απειλές που στρέφονται κατά της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και της θαλάσσιας κυκλοφορίας στην περιοχή.

Η σαουδαραβική κυβέρνηση επανέλαβε, τέλος, την αντίθεσή της σε οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών και την πρόσβαση στα λιμάνια του βασιλείου.

#Statement | The Foreign Ministry expresses the Kingdom of Saudi Arabia’s strongest condemnation of the allegations made by the so-called military spokesperson of the Houthi terrorist militia, who accused the Kingdom of besieging the brotherly Yemeni people and claimed the… pic.twitter.com/YVFHJzgzxS — Foreign Ministry 🇸🇦 (@KSAmofaEN) July 20, 2026

Πηγές: Reuters, Al Jazeera