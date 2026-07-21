Νέος γύρος αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν – Εκρήξεις στα Στενά του Ορμούζ

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Νέο γύρο επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, η οποία είναι αρμόδια για τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή.

Η U.S. Central Command (CENTCOM) ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ ότι οι επιχειρήσεις έχουν στόχο να περιορίσουν τη δυνατότητα των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων να εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

«Στις 4:00 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ, 23:00 ώρα Ελλάδας), αμερικανικές δυνάμεις άρχισαν να εξαπολύουν νέο γύρο επιθέσεων εναντίον του Ιράν», ανέφερε η CENTCOM.

Εκρήξεις σε Μπαντάρ Αμπάς και Κεσμ

Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, εκρήξεις ακούστηκαν στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, το οποίο βρίσκεται στα Στενά του Ορμούζ.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ιρανική αεράμυνα ενεργοποιήθηκε κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ, καθώς και στο νησί Κεσμ.

Οι εχθροπραξίες μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης επαναλήφθηκαν στις 7 Ιουλίου, μετά την εκεχειρία του Απριλίου και τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στον Κόλπο, οι οποίες αποδόθηκαν στο Ιράν.

Η νέα κλιμάκωση καταγράφεται ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.