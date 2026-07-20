ΠΑΣΟΚ για Μητσοτάκη: Μετεξεταστέος στα οικονομικά, άριστος στις αλχημείες – Συμπτώματα αμνησίας για τον εκλεκτό του στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς σχολίασε την ομιλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στη συνεδρίαση της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος προηγουμένως είχε επιτεθεί με σκληρή γλώσσα στο ΠΑΣΟΚ.

«Ο πρωθυπουργός δεν θεωρεί σοβαρό το ΠΑΣΟΚ, που πρότεινε τη δωρεάν μετακίνηση των νέων, ένα μέτρο στήριξης της νέας γενιάς με κόστος 35 εκατομμύρια ευρώ, αλλά θεωρεί σοβαρό τον εαυτό του, που πέταξε 30 εκατομμύρια από τα χρήματα των φορολογουμένων για την πανεπιστημιακή αστυνομία που δεν λειτούργησε ποτέ», ανέφερε αρχικά σε δήλωσή του ο κ. Τσουκαλάς.

«Καλύτερα ο πρωθυπουργός να μη μιλά για μαθηματικά και αριθμούς γιατί ως συνήθως τα κάνει μαντάρα. Όσον αφορά την 13η σύνταξη έχει συμφωνήσει πλήρως με την κοστολόγηση μας ο ίδιος, αλλά δεν ξέρει ή δεν θέλει να κάνει αφαιρέσεις αναδρομικών, φόρων, εισφορών και των ποσών που κοστίζει το επίδομα των 300 ευρώ που δίνει. Μετεξεταστέος και πάλι στα οικονομικά, άριστος στις αλχημείες», προσέθεσε.

Ανέφερε δε πως «αυτό που κατέρρευσε, είναι ο χάρτινος πύργος των δήθεν παθογενειών που έχτιζε με μαεστρία διαστρεβλώσεων η κυβέρνηση. Αποδείχτηκε και με τη σφραγίδα της δικαιοσύνης ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα «γαλάζιο» σκάνδαλο διασπάθισης δημοσίου και ευρωπαϊκού χρήματος που υποθήκευσε το μέλλον του πρωτογενούς τομέα. Μαζί με την κατάρρευση έγινε και ένα θαύμα. Ο κ. Μητσοτάκης ξέχασε τον κ. Μελά που ο ίδιος διόρισε διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλλιώς δεν εξηγείται η αφωνία του μετά την καταδίκη του στενού του συνεργάτη».

«Κύριε Μητσοτάκη, η δικαιοσύνη δεν είναι σφαίρα για να πρέπει να την φάει κάποιος για να σωθεί ο αρχηγός ούτε ο πρωθυπουργός μιας χώρας είναι «αφεντικό» για να έχει ανάγκη πολιτικούς σωματοφύλακες για να μην αναλάβει την ευθύνη», κατέληξε.