Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν είμαστε εδώ για να συγκαλύψουμε οποιαδήποτε παρανομία – Υπάρχουν ερωτήματα για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Στη διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης, αλλά και στον ΟΠΕΚΕΠΕ και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την δευτερολογία του στη σημερινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Πρωθυπουργός, κλείνοντας την συνεδρίαση κατά την οποία μίλησαν 26 βουλευτές, ανέφερε αρχικά: «Πρώτον ως προς τη διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης να ευχαριστήσω και πάλι τους συναδέλφους βουλευτές οι οποίοι συμμετείχαν εξαιρετικά ενεργά στην αρμόδια επιτροπή με ενθουσιασμό πραγματικό αλλά και με πολύ καλή προετοιμασία. Έγινε μια πολύ ουσιαστική δουλειά η οποία αδικήθηκε από το γεγονός ότι σε αντίθεση με προηγούμενες προσπάθειες, η αντιπολίτευση επέλεξε να μην συμμετέχει. Και να ζητήσω από όλες και από όλους στη συζήτηση που θα γίνει στην Ολομέλεια να έχουμε μια σημαντική συμμετοχή, είναι μια σημαντική ευκαιρία να καταδείξουμε την σημασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης και των άρθρων που θα κριθούν αναθεωρητέα αλλά και την ποιοτική διαφορά με την οποία αντιμετώπισε το κόμμα μας αυτή τη διαδικασία και της υποκριτικής στάσης που ακολούθησαν όλα τα άλλα κόμματα προεξάρχοντος του ΠΑΣΟΚ, που έχει τη δυνατότητα να προσφέρει στα άρθρα που συμφωνούσε τους 180 βουλευτές από αυτή τη Βουλή. Το ΠΑΣΟΚ λέγοντας ότι προεξοφλεί τους 180 βουλευτές στην επόμενη Βουλή καταστρατηγεί και το πνεύμα και το γράμμα του Συντάγματος.

Για ΟΠΕΚΕΠΕ και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε αρχικά «όλους τους συναδέλφους που τοποθετήθηκαν με αξιοπρέπεια και με ειλικρίνεια και ενίοτε με συναίσθημα, το οποίο είναι απολύτως κατανοητό. Και τους συναδέλφους, οι οποίοι είδαν τις υποθέσεις τους να πηγαίνουν στο αρχείο – και γεννιέται εύλογα το ερώτημα γιατί αυτό δεν μπορούσε να γίνει εξαρχής, όταν ήταν απολύτως σαφές ότι τα επιχειρήματα και η δικογραφία ήταν εξαιρετικά ασθενής – αλλά και τους συναδέλφους οι οποίοι με αξιοπρέπεια θα αναγκαστούν να δώσουν εξηγήσεις στη δικαιοσύνη. Άκουσα με πολύ προσοχή όσα είπε ο Μάκης αλλά και οι υπόλοιποι βουλευτές και εκφράζω την ευχή μου αυτή η υπόθεση να τελειώσει νωρίς και να αφήσουμε πίσω μας αυτή την περιπέτεια. Είμαστε μια γροθιά σε αυτό, αυτό το οποίο έγινε σε εσάς θα μπορούσε να συμβεί σε οποιονδήποτε. Δεν είμαστε εδώ προφανώς για να συγκαλύψουμε οποιαδήποτε παρανομία, αλλά εδώ μιλάμε για κάτι το οποίο εκ των πραγμάτων είναι τελείως διαφορετικό. Στον πυρήνα των όσων είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε στο παρελθόν για τα ποια είναι τα όρια του βουλευτή, αλλά και για πώς θα θωρακίσουμε τη δημόσια διοίκηση ώστε ο βουλευτής να μπορεί να λειτουργεί αλλά με ένα τρόπο που να μπορεί να εγγυάται τη διαφάνεια και την λογοδοσία».

Αναφερόμενος στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τόνισε πως «δεν υπάρχει επιστροφή απ’ αυτό το θεσμό, αλλά υπάρχουν ερωτήματα για τον τρόπο που χειρίστηκε αυτές τις υποθέσεις, καθώς και οι εισαγγελείς κρίνονται εκ του αποτελέσματος, η δουλειά τους είναι να στέλνουν στο ακροατήριο υποθέσεις που είναι δεμένες και εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι η δουλειά αυτή δεν έγινε όπως έπρεπε να γίνει. Να σας ευχαριστήσω και πάλι, χαίρομαι για αυτές τις συζητήσεις, προφανώς θα τις συνεχίσουμε και με την ίδια συστηματικότητα».