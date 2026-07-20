Μητσοτάκης στην ΚΟ της ΝΔ: Η φετινή ΔΕΘ θα είναι ένα τεστ αξιοπιστίας – Εκλογές την άνοιξη του 2027, εμείς θα τρέχουμε σαν να είναι αύριο

Η φετινή ΔΕΘ θα είναι και για την παράταξη μας και για όλες τις πολιτικές δυνάμεις ένα τεστ αξιοπιστίας και εκεί θα απαντήσουμε με την αλήθεια των αριθμών στις κάλπικες υποσχέσεις, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ενώ επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.

Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της ΝΔ, τόνισε ότι οι ανακοινώσεις στη φετινή ΔΕΘ θα αφορούν πρωτίστως τη στήριξη της μεσαίας τάξης, με έμφαση τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους.

«Εμείς στη ΔΕΘ θα είμαστε συγκεκριμένοι για την Ελλάδα του 2030 με άμεσα μέτρα και μεταρρυθμίσεις μακράς πνοής. Από αύριο το γραφείο του αντιπροέδρου θα υποδέχεται τις δικές σας εισηγήσεις ανά τομέα κυβερνητικής δράσης. Οι ανακοινώσεις μας θα αφορούν πρωτίστως τη στήριξη της μεσαίας τάξης με έμφαση στους ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίους. Μην περιμένετε κατάλογο ετήσιων εξαγγελιών αλλά οδικό χάρτη για τα επόμενα χρόνια» και πρόσθεσε ότι δεν θα ενδώσουμε στον πειρασμό ενός πλεονάσματος παροχολογίας.

«Δεν το έκανα ούτε το 2018, ούτε το 2022 στη ΔΕΘ, δεν θα το κάνω και τώρα. Πάνω από όλα η φετινή ΔΕΘ -η τελευταία πριν από τις εκλογές της άνοιξης – θα είναι ένα τεστ αξιοπιστίας. Εκεί θα απαντήσουμε με την αλήθεια των αριθμών στις κάλπικες υποσχέσεις που κυκλοφορούν. Εκεί θα κριθούν εκείνοι που λένε ότι τάχα θα φορολογήσουν μόνο το 1% του πλούτου όταν φορολόγησαν το 99% των Ελλήνων μειώνοντας του φόρους μόνο στα καζίνο. Είναι οι ίδιοι που αρνήθηκαν την τότε πρόταση Γιούνκερ να φορολογηθούν εκτάκτως οι εφοπλιστές, για να τσακίσουν τη μεσαία τάξη στους φόρους», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Είπε ότι στη ΔΕΘ θα δοκιμαστούν οι τζάμπα παροχές της αντιπολίτευσης και όσοι αρνούνται την κοστολόγηση των εξαγγελιών τους. «Ακούστηκε από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους κάνει μπακάλικους υπολογισμούς. Η ΔΕΘ θα είναι ο καθρέφτης της αλήθειας για όλους», υπογράμμισε.

Σε ό,τι αφορά στη Συνταγματική Αναθεώρηση, τόνισε ότι οι αλλαγές που έχει επεξεργαστεί η παράταξή μας συνιστούν μια βαθιά τομή, για την Ελλάδα του 2030, συγχρονισμένες με τις απαιτήσεις των καιρών.

Όπως υπογράμμισε, αλλάζει η έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες κυβερνητικών μελών, επαναπροσδιορίζεται η μονιμότητα στο δημόσιο, θωρακίζεται η χώρα από τον κίνδυνο δημοσιονομικών εκτροπών, προστατεύεται ο πολίτης από την επιβολή ετεροχρονισμένων φόρων, είναι υποχρέωση της Πολιτείας η προσιτή στέγη, έχει μεγαλύτερη ρόλο η Δικαιοσύνη στην επιλογή της ηγεσίας της, μπαίνει συνταγματική σφραγίδα στα μη κρατικά πανεπιστήμια και υπάρχουν μέριμνες για τη κλιματική κρίση και την τεχνολογική επέλαση.

«Συμπληρώνουμε διαδρομή ωριμότητας και ευθύνης. Επιβεβαιώνει και η ετήσια έκθεση του Κράτους Δικαίου. Η Ελλάδα καταγράφει συστηματική και σταθερή πρόοδο και αυτή είναι η καλύτερη απάντηση στην ισοπεδωτική κριτική της αντιπολίτευσης», τόνισε.

Απογοητευτική η εικόνα της αντιπολίτευσης

Σε αυτό το σημείο τόνισε ότι η εικόνα της αντιπολίτευσης είναι απογοητευτική, ειδικά για το ΠΑΣΟΚ. «Είναι απαράδεκτο ένα θεσμικό υποτίθεται κόμμα το οποίο συμφωνεί με 15 από τις προτάσεις της ΝΔ, να κρύβεται πίσω από ένα δειλό ”παρών” το οποίο κάνει τελικά το ΠΑΣΟΚ απόν για τη μάχη για τον εκσυγχρονισμό και την πρόοδο της πατρίδας. Θα το καταγράψει η ιστορία δείχνοντας και στους πολίτες ποιο κόμμα θέλει να συγκρουστεί με τις αγκυλώσεις του χθες και ποιες δυνάμεις προτιμούν να παραμείνουν αμήχανοι θεατές» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

Για ΟΠΕΚΕΠΕ: Μία ολόκληρη παράταξη κρεμάστηκε στα μανταλάκια του ψέματος και της διαβολής

Αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της ΝΔ, ανέφερε ότι κατέρρευσε ακόμη ένας πύργος από λάσπη που έχτιζε επί μήνες η αντιπολίτευση.

«Για να φανεί τι άραγε; Πράγματι στον Οργανισμό αυτόν υπήρχαν διαχρονικές παθογένειες του βαθέως κράτους. Αναλάβαμε και το έκανα κι εγώ, το βάρος της ευθύνες που μας αναλογούσε. Εμείς ήμαστε αυτοί που αφού εξαντλήσαμε όλα τα άλλα μέσα αποφασίσαμε να αντιμετωπίσουμε ριζικά το πρόβλημα, καταργώντας τον ΟΠΕΚΕΠΕ και μεταφέροντας τις πληρωμές στην ΑΑΔΕ. Όλα τα κόμματα ήταν απέναντι. Μόνοι μας ψηφίσαμε αυτή τη σημαντική μεταρρύθμιση», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

«Μία ολόκληρη παράταξη κρεμάστηκε στα μανταλάκια του ψέματος και της διαβολής. Οι διαχρονικές αρρυθμίες ονομάστηκαν αυθαίρετα σκάνδαλα. Η κυβέρνησή μας χαρακτηρίστηκε υπόδικη από κόμματα των οποίων οι βουλευτές έχουν διπλάσιες άρσεις ασυλίας για πιθανά παραπτώματα. Οι εργολάβοι της τοξικότητας να αναλογιστούν για το πώς διέσυραν συναδέλφους τους με τις αθλιότητές τους. 9 στους 13 συναδέλφους – χωρίς καμία μέριμνα για το τεκμήριο της αθωότητας για τους δικούς μας βουλευτές – η υπόθεσή τους αρχειοθετήθηκε. Αναγκάστηκα να κάνω δεκτές τις παραιτήσεις τριών συναδέλφων από του υπουργικό συμβούλιο. Εκφράζω την ευχή ότι και οι υπόλοιπες τέσσερις υποθέσεις θα τελεσιδικήσουν. Οι κυβερνήσεις υποδίκων είναι μάλλον το πιο light. Προδότες, μαφίες, εγκληματικές οργανώσεις, προσφέρουν ιδεολογικό οξυγόνο στις φλόγες της βίας για να φτάνουμε σε εμπρησμούς και δολοφονίες όπως αυτή της Βάγιας Νέστορα», είπε.

Ανέφερε, επίσης, ότι 16 χρόνια μετά οι Αρχές αισθάνονται ότι έχουν επαρκές υλικό για να οδηγήσουν στη Δικαιοσύνη τους δράστες της Μarfin.

«Επιμένω διότι αυτό το δηλητήριο του λαϊκισμού και της τοξικότητας αποτελεί συνειδητή επιλογή των αντιπάλων μας. Με σκοπό τη φθορά της κυβέρνησης και αναδεικνύουν ένα γκρίζο σύννεφο που παρουσιάζει μια εικόνα της χώρας τελείως διαφορετική από αυτό που βιώνουν οι πολίτες», επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αρχίζοντας την ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Τόνισε, μεταξύ άλλων, πως η Ελλάδα είναι αμετακίνητη στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας, αρνούμενη τα τετελεσμένα και διεκδικώντας σταθερά δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού και εξέφρασε την προσδοκία να υπάρξει νέα δυναμική.

Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 – Δεν υπάρχουν πρόβες τζενεράλε

«Η Κυριακή της κάλπης πρέπει να αντιμετωπιστεί ως η κρισιμότερη μάχη που έχουμε δώσει μέχρι τώρα», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Μίλησα για την Κυριακή της κάλπης, γιατί η Κυριακή είναι μία και μοναδική, δεν υπάρχουν δοκιμαστικές εκλογές διαμαρτυρίας, ούτε πρόβα τζενεράλε με δήθεν μηνύματα, ούτε περιθώρια για ρίσκα καταστροφής» είπε ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της ΝΔ και υπογράμμισε ότι η επιλογή είναι μία, μία ισχυρή κυβέρνηση σιγουριάς, φροντίδας, και αποτελέσματος.

Μία χώρα δεν μπορεί να αναγεννηθεί από τη μια στιγμή στην άλλη, είπε και πρόσθεσε ότι μέσα σε ένα θολό περιβάλλον, υπάρχει ανάγκη για καθαρές λύσεις, σταθερό και έμπειρο χέρι στο τιμόνι και για πυξίδα που θα χαράξει μια πορεία προς τα εμπρός.

«Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027», επανέλαβε ο Πρωθυπουργός και πρόσθεσε, «αλλά εμείς θα τρέχουμε ως αν οι εκλογές να είναι αύριο». Είμαστε ομάδα και οι ομάδες κερδίζουν, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.