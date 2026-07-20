Μάξιμος Χαρακόπουλος: Να πείσουμε ότι ο μόνος δρόμος ασφάλειας και ευημερίας είναι μια νέα αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας

«Να εξηγήσουμε ότι η πολιτική σταθερότητα σε αυτές τις συνθήκες είναι ευλογία, ενώ η αστάθεια είναι ταξίδι στο άγνωστο μέσα στην τρικυμία. Να πείσουμε ότι η μόνη επιλογή, ο μόνος δρόμος ασφάλειας και ευημερίας είναι μια νέα αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο και καλώ στο βήμα. Κύριε πρόεδρε, ο λόγος σε εσάς».

Με τα λόγια αυτά ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, έκλεισε την εισαγωγική του ομιλία στην έναρξη της συνεδρίασης της Κ.Ο της Νέας Δημοκρατίας, δίνοντας τον λόγο στον πρωθυπουργό και πρόεδρο του κόμματος, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο κ. Χαρακόπουλος ξεκίνησε την ομιλία του σημειώνοντας ότι «είμαστε εδώ για μια ακόμη κοινοβουλευτική ομάδα εν μέσω θέρους, ανήμερα της εορτής του προφήτου Ηλιού, με τις θερμοκρασίες εκτός αιθούσης να χτυπούν κόκκινο. Οι περισσότεροι εξ επαρχιών βουλευτές, ήρθαμε από τις περιφέρειές μας, όπου συνεορτάσαμε με τους συντοπίτες μας. Το ελληνικό καλοκαίρι, ζωντανεύουν τα χωριά μας με πλούσιες εκδηλώσεις, συνυφασμένες με την ορθόδοξή μας παράδοση».

Η καρποφόρα εργασία της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος

Ο γγ της ΚΟ επισήμανε αμέσως μετά ότι «στις περιφέρειές μας, όμως, θα βρεθούμε και πάλι, σύντομα. Αφού πρώτα ολοκληρώσουμε δύο εβδομάδες έντονης κοινοβουλευτικής δράσης, που θα κλείσουν μια ακόμη υπεργόνιμη κοινοβουλευτική περίοδο. Σε αυτήν περιλαμβάνεται και η συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Μια κομβική στιγμή στα κοινοβουλευτικά μας χρονικά, η οποία, δυστυχώς, δεν έλαβε τη δημοσιότητα που της αναλογούσε. Ίσως, γιατί οι συνεδριάσεις στην αρμόδια επιτροπή, πλην της πρώτης, δεν σημαδεύτηκαν από σφοδρές αντιπαραθέσεις και οξείς χαρακτηρισμούς.

Θα ήθελα, λοιπόν, να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου στον πρόεδρο της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, τον Μάκη Βορίδη, που ανέδειξε μια ολιγότερο γνωστή πλευρά του στην αντιπολίτευση, αυτή του συναινετικού προέδρου. Όπως, επίσης, να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον εισηγητή μας, Ευριπίδη Στυλιανίδη, για την τεκμηριωμένη παρουσίαση των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας για τα προς αναθεώρηση άρθρα.

Εύχομαι αυτή η καρποφόρα εργασία να έχει αποτέλεσμα και να τύχει της απαραίτητης αυξημένης πλειοψηφίας στην επόμενη αναθεωρητική βουλή γιατί, δυστυχώς, η νυν αντιπολίτευση αποποιείται των ευθυνών της».

Σύγκριση στα έργα και όχι στα λόγια

Ο Θεσσαλός πολιτικός υπογράμμισε ότι «κύριο καθήκον μας, μέχρι το τέλος του θέρους, είναι η επαφή μας με τους συμπολίτες μας. Αποστολή μας να αναδείξουμε το πλούσιο κυβερνητικό έργο. Τα όσα σημαντικά υλοποίησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όχι μόνο πρόσφατα, αλλά στα έως τώρα επτά χρόνια διακυβέρνησης. Να θυμίσουμε ποια ήταν η Ελλάδα το 2019 και ποια είναι σήμερα. Από πού ξεκινήσαμε και πού φθάσαμε. Έχουμε υποχρέωση να τα θυμίσουμε γιατί η καθημερινότητα φθείρει τη μνήμη. Οι κατακτήσεις εκλαμβάνονται ως δεδομένα. Οι επιτυχίες ως αυτονόητα. Οι μεγάλες αλλαγές και οι μεταρρυθμίσεις ως φυσιολογικές. Κι όμως, τίποτε δεν επιτεύχθηκε χωρίς σχεδιασμό, χωρίς αποφασιστικότητα, χωρίς προσπάθεια και επιμονή. Συχνά σε σύγκρουση με κατεστημένα, με ιδεοληψίες, με οργανωμένα συμφέροντα που ξεβολεύονται. Γι’ αυτό, όμως, η κυβέρνηση Μητσοτάκη μπορεί να συγκριθεί όχι στα λόγια, που συνήθως στην πολιτική είναι παχιά και ανέξοδα- αλλά στα έργα, στην πράξη».

Η κυβέρνηση συνεχίζει να «σκοράρει»

Ο κ. Χαρακόπουλος εξήγησε ότι «γι’ αυτό ακόμη και σήμερα, μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης, όταν συνήθως οι κυβερνήσεις εμφανίζουν σημάδια κόπωσης, η κυβέρνησή μας συνεχίζει να σκοράρει. Οπως με τις συλλήψεις της τρομοκρατικής επίθεσης στη Μαρφίν, που πολλοί θεωρούσαν ότι οι ένοχοι της αφαίρεσης τριών – συν μια – ζωών δεν θα συλλαμβάνονταν ποτέ. Αλλά και στην, πιο πρόσφατη, στη Θεσσαλονίκη, που επίσης αφαιρέθηκε μια ζωή.

Την ίδια αποφασιστικότητα διαπιστώνουμε και στο πεδίο της οικονομίας, που η Ελλάδα από αποσυνάγωγος των διεθνών αγορών, τώρα πετυχαίνει ρεκόρ ξένων άμεσων επενδύσεων. Τους καρπούς της επιτυχημένης οικονομικής πολιτικής τους γεύονται οι πολίτες, με όλα τα μέτρα στήριξης που αυτή η κυβέρνηση έχει θεσπίσει. Και θα τους δει και σε όσα θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στην ΔΕΘ του Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα, κατέρρευσαν σαν χάρτινος πύργος όλες οι ανυπόστατες κατηγορίες κατά των βουλευτών μας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κουρνιαχτός της τοξικότητας κατακάθισε και η αλήθεια έλαμψε. Ήδη, επτά συν δύο συνάδελφοι που “κρεμάστηκαν στα μανταλάκια” και διαπομπεύτηκαν έχουν πανηγυρικά αθωωθεί με αρχειοθέτηση των έωλων υποθέσεων. Ελπίζω σύντομα να τελειώσει η ταλαιπωρία και για τους άλλους τέσσερις συναδέλφους. Και όσο ομαλοποιούνται οι πληρωμές από την ΑΑΔΕ να αποκατασταθεί και η σχέση εμπιστοσύνης του αγροτικού κόσμου με την παράταξή μας».

Οι πολίτες δεν θα «παίξουν στα ζάρια» το μέλλον τους

Επίσης, ο γγ της ΚΟ ανέφερε ότι «η αντιπολίτευση το μόνο που μπορεί να κάνει, είναι κούφιο θόρυβο από τις κερκίδες. Χωρίς στόχους, χωρίς προοπτικές για τη χώρα και γι’ αυτό χωρίς αξιοπιστία. Κόμματα που κυβέρνησαν, είτε διαλύονται ή και εξατμίζονται, ενώ άλλα που μπήκαν στην πολιτική αρένα με αέρα θριαμβευτή ξεθωριάζουν τάχιστα και θυμίζουν όσους δοξάστηκαν κρυπτόμενοι.

Και όσοι τρέμουν στην ιδέα μιας τρίτης αυτοδύναμης κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας επινόησαν ευφάνταστα σενάρια. Προωθούν ηγέτες και κόμματα από ανακυκλώσιμα υλικά, προσφέροντάς τα με νέο περιτύλιγμα. Πιστεύουν ότι έτσι θα μπορέσουν να παραπλανήσουν τους πολίτες. Ότι έτσι θα λησμονήσουν ένα οδυνηρό παρελθόν, και θα παίξουν στα ζάρια το μέλλον της χώρας.

Και νομίζω ότι αυτή είναι η δεύτερη δική μας αποστολή αυτό το θέρος, που μοιραία είναι προεκλογικό, καθώς οι εκλογές θα γίνουν την ερχόμενη άνοιξη, όπως δεν έχει κουραστεί να επαναλαμβάνει ο πρωθυπουργός. Εκτός από την προβολή του κυβερνητικού έργου, να εξηγήσουμε τι θα συμβεί αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία και δεν μπορεί να σχηματισθεί κυβέρνηση. Τι σημαίνει αυτό για τη χώρα, για την οικονομία, για την καθημερινότητα της καθεμιάς και του καθένα. Αλλά και τι σημαίνει για τα ευαίσθητα εθνικά θέματα σε μια περίοδο που ο πλανήτης έχει πάρει κυριολεκτικά φωτιά».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ