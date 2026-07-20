Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Οι φωτογραφίες από την καθημερινότητά της – «Η ζωή είναι καλύτερη με τα μικρά μου κρουασάν»

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Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και ο Βασίλης Σταθοκωστόπουλος έχουν δημιουργήσει μία πολύ όμορφη οικογένεια, στην οποία πρωταγωνιστούν οι δύο γιοι τους. Η αγαπημένη παρουσιάστρια, σε μία πρόσφατη ανάρτηση που πραγματοποίησε στο Instagram, δημοσίευσε ορισμένα στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της.

Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι καλωσόρισε τον πρώτο του γιο, Βλάσση, τον Ιανουάριο του 2023. Το δεύτερο παιδί τους, ο Βασίλης, ήρθε στον κόσμο τον Ιούλιο του 2024.

Σε μία από τις φωτογραφίες που ανέβασε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, με την ανάρτησή της, βλέπουμε την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου να κάθεται σε μία καρέκλα, ενώ έχει στα πόδια της και τα δύο αγοράκια της.

«Η ζωή είναι καλύτερη με τα μικρά μου κρουασάν», αναφέρει στη λεζάντα του post της.