Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Οι φωτογραφίες από την καθημερινότητά της – «Η ζωή είναι καλύτερη με τα μικρά μου κρουασάν»

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου δημοσίευσε πρόσφατα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της με τους δύο γιους της, τον Βλάσση και τον Βασίλη. 

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Lifestyle

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου
Φωτογραφία: Instagram/konstantinaspyropoulou
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου δημοσίευσε πρόσφατα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της με τους δύο γιους της.
  • Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και ο Βασίλης Σταθοκωστόπουλος, καλωσόρισαν τον πρώτο τους γιο, Βλάσση, τον Ιανουάριο του 2023, ενώ το δεύτερο παιδί τους, ο Βασίλης, ήρθε στον κόσμο τον Ιούλιο του 2024.
  • Σε μία από τις φωτογραφίες, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου ποζάρει με τους δύο γιους της στα πόδια της, αναφέροντας στη λεζάντα: «Η ζωή είναι καλύτερη με τα μικρά μου κρουασάν».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και ο Βασίλης Σταθοκωστόπουλος έχουν δημιουργήσει μία πολύ όμορφη οικογένεια, στην οποία πρωταγωνιστούν οι δύο γιοι τους. Η αγαπημένη παρουσιάστρια, σε μία πρόσφατη ανάρτηση που πραγματοποίησε στο Instagram, δημοσίευσε ορισμένα στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της.

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου – Βασίλης Σταθοκωστόπουλος: Το πάρτι για τα δεύτερα γενέθλια του γιου τους – Δείτε φωτογραφίες

Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι καλωσόρισε τον πρώτο του γιο, Βλάσση, τον Ιανουάριο του 2023. Το δεύτερο παιδί τους, ο Βασίλης, ήρθε στον κόσμο τον Ιούλιο του 2024.

Σε μία από τις φωτογραφίες που ανέβασε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, με την ανάρτησή της, βλέπουμε την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου να κάθεται σε μία καρέκλα, ενώ έχει στα πόδια της και τα δύο αγοράκια της.

Περιπέτεια για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Οι φωτογραφίες με αυχενικό κολάρο και η αποκάλυψη
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου
Φωτογραφία: Instagram/konstantinaspyropoulou

«Η ζωή είναι καλύτερη με τα μικρά μου κρουασάν», αναφέρει στη λεζάντα του post της.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ