Περιπέτεια για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Οι φωτογραφίες με αυχενικό κολάρο και η αποκάλυψη

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Την περιπέτεια που περνάει με την υγεία της, αποκάλυψε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου με αναρτήσεις της στο Instagram, την Τρίτη 2 Ιουνίου. Η παρουσιάστρια έκανε γνωστό με story της το πρόβλημα που την ταλαιπωρεί, και την έχει κρατήσει τέσσερις ημέρες άυπνη.

Αρχικά, σε Instagram story της στο προφίλ της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου ανέβασε μία αρκετά κοντινή της φωτογραφία, στην οποία βλέπουμε ότι φοράει αυχενικό κολάρο.

Λίγη ώρα αργότερα, η παρουσιάστρια δημοσίευσε ένα νέο στιγμιότυπό της, στο οποίο απεικονίζεται ξανά με κολάρο.

Στο πιο πρόσφατο story της στον λογαριασμό της, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου μοιράστηκε με τους ακολούθους της στην πλατφόρμα, το πρόβλημα που την ταλαιπωρεί.

Συγκεκριμένα, έχει γράψει στην ανάρτησή της: «Τέσσερις μέρες και νύχτες άυπνη. Ψύξη με θλάση».