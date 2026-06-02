Περιπέτεια για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Οι φωτογραφίες με αυχενικό κολάρο και η αποκάλυψη

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου αποκάλυψε μέσω αναρτήσεων στο Instagram, την Τρίτη 2 Ιουνίου, ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας, το οποίο την έχει κρατήσει άυπνη για τέσσερις ημέρες. Η παρουσιάστρια δημοσίευσε φωτογραφίες της φορώντας αυχενικό κολάρο, αναφέροντας ότι πρόκειται για «ψύξη με θλάση».

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Lifestyle

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου
Φωτογραφία: Instagram/konstantinaspyropoulou
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την περιπέτεια που περνάει με την υγεία της, αποκάλυψε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου με αναρτήσεις της στο Instagram.
  • Η παρουσιάστρια ανέβασε φωτογραφίες στις οποίες φοράει αυχενικό κολάρο, κάνοντας γνωστό το πρόβλημα που την ταλαιπωρεί.
  • Συγκεκριμένα, μοιράστηκε με τους ακολούθους της ότι έχει «Ψύξη με θλάση» και πως είναι τέσσερις μέρες και νύχτες άυπνη.

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Την περιπέτεια που περνάει με την υγεία της, αποκάλυψε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου με αναρτήσεις της στο Instagram, την Τρίτη 2 Ιουνίου. Η παρουσιάστρια έκανε γνωστό με story της το πρόβλημα που την ταλαιπωρεί, και την έχει κρατήσει τέσσερις ημέρες άυπνη.

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Αρχικά, σε Instagram story της στο προφίλ της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου ανέβασε μία αρκετά κοντινή της φωτογραφία, στην οποία βλέπουμε ότι φοράει αυχενικό κολάρο.

Λίγη ώρα αργότερα, η παρουσιάστρια δημοσίευσε ένα νέο στιγμιότυπό της, στο οποίο απεικονίζεται ξανά με κολάρο.

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Στο πιο πρόσφατο story της στον λογαριασμό της, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου μοιράστηκε με τους ακολούθους της στην πλατφόρμα, το πρόβλημα που την ταλαιπωρεί.

Συγκεκριμένα, έχει γράψει στην ανάρτησή της: «Τέσσερις μέρες και νύχτες άυπνη. Ψύξη με θλάση».

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