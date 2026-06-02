Ελένη Γερασιμίδου: «Πριν από 1-2 χρόνια, πήρα μία μέρα τη δικηγόρο μου, της είπα ότι θέλω να χωρίσω και με έβρισε»

Η Ελένη Γερασιμίδου παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Buongiorno» όπου μίλησε για τη συνεργασία της με την κόρη της, Αγγελική Ξένου, και την 40ετή πορεία της με τον σύζυγό της, Αντώνη Ξένο. Αποκάλυψε επίσης μια προσωπική στιγμή στην οποία, πριν από 1-2 χρόνια, σκέφτηκε τον χωρισμό και επικοινώνησε με τη δικηγόρο της.

Συνέντευξη στο «Buongiorno» παραχώρησε η Ελένη Γερασιμίδου, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Τρίτης 2 Ιουνίου. Η αγαπημένη ηθοποιός, μιλώντας στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά, αναφέρθηκε στη συνεργασία με την κόρη της, Αγγελική Ξένου, καθώς και στη κοινή της πορεία με τον σύζυγό της και συνάδελφό της, Αντώνη Ξένο.

Σχετικά με τη συνεργασία της με την Αγγελική Ξένου, η Ελένη Γερασιμίδου εξήγησε πως: «Είναι αυστηρή ως συνεργάτης. Δεν φέρνουμε αντιρρήσεις, γιατί είναι το φρέσκο μυαλό. Εμείς μπορεί να φέρουμε και κάτι παλιό, που δεν το καταλαβαίνουμε. Αν και δεν πιστεύω, δεν είμαστε παλαιοί». 

Μιλώντας για τον Αντώνη Ξένο, με τον οποίο συμπορεύονται πάνω από 40 χρόνια, η καταξιωμένη ηθοποιός, εξομολογήθηκε ότι: «Κοίταξε, διασκεδαστική είναι η ζωή δίπλα του. Αλλά έχει και ώρες που είναι πάρα πολύ βαρετή. Που λέω καλά, εντάξει, μπορεί να μην γερνάμε μαζί ακριβώς… Γερνάμε, αλλά όχι μαζί. Βαριόμαστε μαζί όμως».

«Καθημερινά φτάνουμε κοντά στο να πούμε “τέλος”. Πριν από 1-2 χρόνια, πήρα μία μέρα τη δικηγόρο μου και της είπα ότι θέλω να χωρίσω. Με έβρισε και με είπε “σκύλα”, ότι θέλω να χωρίσω αυτόν τον άγιο άνθρωπο», πρόσθεσε.

