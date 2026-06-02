Νέες προκλήσεις: 7 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου από την Τουρκία σε μία ημέρα

Συνεχίζουν τον χορό των παραβιάσεων στο Αιγαίο, που έχουν στήσει από την αρχή του χρόνου οι Τούρκοι, χρησιμοποιώντας κατασκοπευτικά αεροσκάφη, μαχητικά, drones ακόμη κι ελικόπτερα. Πόσες παραβιάσεις καταγράφηκαν σήμερα, Τρίτη 2 Ιουνίου.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Σε συνολικά 7 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου προχώρησε σήμερα η Τουρκία, εκ των οποίων οι 6 έγιναν από ένα κατασκοπευτικό CN-235 και 1 από ένα ελικόπτερο, σε Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Επιπλέον πέταξαν 3 σχηματισμοί με συνολικά 12 ελικόπτερα, προχωρώντας σε 6 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλόφορίας (ΚΕΚ) στο FIR Αθηνών ενώ άλλες 3 καταγράφηκαν από 2 UAV τύπου AKINCI, 1 από ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72 και 1 από το κατασκοπευτικό CN-235

Όπως ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ όλα τα αεροσκάφη «αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική».