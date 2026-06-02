Νέες προκλήσεις: 7 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου από την Τουρκία σε μία ημέρα

Συνολικά επτά παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου από την Τουρκία την Τρίτη 2 Ιουνίου, χρησιμοποιώντας κατασκοπευτικά αεροσκάφη και ελικόπτερα στο Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Επιπλέον, σημειώθηκαν παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών από σχηματισμούς ελικοπτέρων και drones. Το ΓΕΕΘΑ ανακοίνωσε ότι όλα τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πολιτική

Τουρκία
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Τουρκία προχώρησε σε συνολικά 7 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου σε Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.
  • Επιπλέον, καταγράφηκαν 6 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών από σχηματισμούς ελικοπτέρων, καθώς και άλλες από UAV και αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας.
  • Όπως ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ, όλα τα αεροσκάφη «αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Συνεχίζουν τον χορό των παραβιάσεων στο Αιγαίο, που έχουν στήσει από την αρχή του χρόνου οι Τούρκοι, χρησιμοποιώντας κατασκοπευτικά αεροσκάφη, μαχητικά, drones ακόμη κι ελικόπτερα. Πόσες παραβιάσεις καταγράφηκαν σήμερα, Τρίτη 2 Ιουνίου.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Σε συνολικά 7 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου προχώρησε σήμερα η Τουρκία, εκ των οποίων οι 6 έγιναν από ένα κατασκοπευτικό CN-235 και 1 από ένα ελικόπτερο, σε Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Επιπλέον πέταξαν 3 σχηματισμοί με συνολικά 12 ελικόπτερα, προχωρώντας σε 6 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλόφορίας (ΚΕΚ) στο FIR Αθηνών ενώ άλλες 3 καταγράφηκαν από 2 UAV τύπου AKINCI, 1 από ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72 και 1 από το κατασκοπευτικό CN-235

Όπως ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ όλα τα αεροσκάφη «αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική».

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ