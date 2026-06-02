Πολιτικές αντιδράσεις για τις νέες δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν

Πολιτικές αντιδράσεις έχουν προκαλέσει οι νέες δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν, ιδρυτή της εταιρείας Intellexa που εμπορεύεται το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, στην «Εφ.Συν.».

ΠΑΣΟΚ: Ο κ. Ντίλιαν δείχνει ξανά το Μαξίμου και την ΕΥΠ – Η κυβέρνηση δεν μπορεί να κρύβεται άλλο

«Με νέες δηλώσεις στην Εφημερίδα των Συντακτών, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας που εμπορεύεται το κατασκοπευτικό λογισμικό predator, δείχνει προς το Μέγαρο Μαξίμου και την ΕΥΠ για το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων» τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς για να προσθέσει: «Επιμένει για κατοχή και χρήση του predator από τις ελληνικές κρατικές υπηρεσίες αφήνοντας να εννοηθεί ότι έχει στη διάθεσή του και το σχετικό αποδεικτικό υλικό (συμβάσεις κλπ)».

Όπως υπογραμμίζει ο κ. Τσουκαλάς, «απέναντι σε αυτές τις εξαιρετικά σοβαρές αναφορές, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου δεν μπορεί να παραμένει αδρανής. Εφόσον ο ίδιος ο κ. Ντίλιαν ισχυρίζεται ότι διαθέτει στοιχεία και προβαίνει σε δημόσιους υπαινιγμούς για πρόσωπα και γεγονότα που συνδέονται με το σκάνδαλο, οφείλει να κληθεί άμεσα να καταθέσει όσα γνωρίζει. Η Δικαιοσύνη έχει χρέος να διερευνήσει κάθε ισχυρισμό και κάθε νέα πληροφορία που αφορά μια υπόθεση μείζονος θεσμικής σημασίας για τη χώρα».

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, «ακόμη πιο προκλητικό είναι το γεγονός ότι ο κ. Ντίλιαν εμφανίζεται ως “παράγων κάθαρσης (!)”, δηλώνει πως γνωρίζει αν και τι είπε στην Επιτροπή Θεσμών ο νυν διοικητής της ΕΥΠ για την ύπαρξη ή μη κοινού κέντρου ΕΥΠ- predator, κάνει δημόσιες υποδείξεις για το πώς πρέπει να λειτουργεί η ελληνική Δικαιοσύνη, σχολιάζει τις δημόσιες τοποθετήσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης και “απειλεί” ευσχήμως για το τι θα μπορούσε να καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής».

«Πρόκειται για μια εικόνα, που εκθέτει ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση. Όταν ένας καταδικασμένος πρωταγωνιστής μιας τόσο σκοτεινής υπόθεσης απευθύνει συστάσεις προς τους θεσμούς της Ελληνικής Δημοκρατίας και απειλεί τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση σε δημόσια θέα, τότε το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τον ίδιο, αλλά πρωτίστως εκείνους που έστησαν το παρακράτος των παράνομων παρακολουθήσεων και επέτρεψαν να διαμορφωθεί ένα κλίμα θεσμικής απαξίωσης, αδιαφάνειας και σκιών» σημειώνει ο κ. Τσουκαλάς.

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσο συνεχίζει τη συγκάλυψη εμποδίζοντας τη διερεύνηση του σκανδάλου, τόσο επιβαρύνει την θέση του. Η χώρα, στη σημερινή συγκυρία των αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων, δεν αντέχει να έχει έναν εκβιαζόμενο Πρωθυπουργό. Το ΠΑΣΟΚ επαναλαμβάνει το αυτονόητο: καμία σκιά δεν μπορεί να παραμένει πάνω από τη λειτουργία των θεσμών. Η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης των παράνομων παρακολουθήσεων αποτελεί δημοκρατική υποχρέωση απέναντι στους πολίτες και αναγκαία προϋπόθεση για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο κράτος δικαίου», καταλήγει στη δήλωσή του.

Αίτημα του ΠΑΣΟΚ να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο Ταλ Ντίλιαν και ο Γρηγόρης Δημητριάδης

Την ακρόαση στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, του επιχειρηματία Ταλ Ντίλιαν και του πρώην γενικού γραμματέα του πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη, ζητούν με επιστολή τους οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής, Δημήτρης Μπιάγκης και Ευαγγελία Λιακούλη.

Στην επιστολή τους προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας Αθανάσιο Μπούρα, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούν την ακρόαση των κκ Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη, «για ζητήματα που αφορούν την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων, τις δημόσιες δηλώσεις τους σχετικά με αυτήν, καθώς και τις ευρύτερες πτυχές της υπόθεσης που άπτονται της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της προστασίας του κράτους δικαίου».

Όπως αναφέρουν, η ανάγκη κλήσης του κ. Ντίλιαν καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική μετά τις πρόσφατες δημόσιες δηλώσεις του, στις οποίες αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι οι εταιρείες του «πωλούν σε κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα με όλους τους απαιτούμενους κανονισμούς».

«Οι δηλώσεις αυτές, οι οποίες διατυπώθηκαν δημοσίως και με πλήρη επίγνωση της βαρύτητάς τους, εγείρουν σοβαρά ερωτήματα δημοσίου ενδιαφέροντος, τα οποία οφείλουν να διερευνηθούν στο πλαίσιο του προβλεπόμενου κοινοβουλευτικού ελέγχου. Για τον λόγο αυτό, κρίνεται αναγκαίο ο κ. Ντίλιαν να προσκομίσει ενώπιον της Επιτροπής κάθε σχετικό έγγραφο, σύμβαση, άδεια, πιστοποίηση ή άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει τους ισχυρισμούς του αναφορικά με τη διάθεση των εν λόγω συστημάτων σε κρατικές υπηρεσίες», αναφέρουν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ.

Επισημαίνουν παράλληλα ότι ο κ. Γρηγόρης Δημητριάδης έχει προβεί δημοσίως σε δηλώσεις σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών, αναφέροντας επί λέξει ότι «εγώ ανέλαβα την πολιτική ευθύνη για να προστατέψω την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες, την παράταξή μου, αλλά πάνω από όλα την πατρίδα».

«Η δήλωση αυτή, προερχόμενη από πρόσωπο που κατείχε κομβική θέση στον πυρήνα της κυβερνητικής λειτουργίας κατά τον κρίσιμο χρόνο, καθιστά αναγκαία την παρουσία του ενώπιον της Επιτροπής, προκειμένου να παράσχει διευκρινίσεις τόσο για το περιεχόμενο και το εύρος της πολιτικής ευθύνης που ο ίδιος δηλώνει ότι ανέλαβε, όσο και για το περιεχόμενο της “προστασίας” την οποία ισχυρίζεται ότι προσέφερε προς την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες και την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας», σημειώνουν οι κκ Δουδωνής, Μπιάγκης και Λιακούλη και υπενθυμίζουν ότι «η ανάγκη πλήρους διαλεύκανσης της υπόθεσης είχε αναδειχθεί μέσω της πρότασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, η οποία απορρίφθηκε από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα να μην καταστεί δυνατή η σε βάθος διερεύνηση κρίσιμων πτυχών της υπόθεσης και η εξέταση ουσιωδών μαρτύρων».

«Υπό τα δεδομένα αυτά, η κλήση των ανωτέρω προσώπων ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας αποτελεί αναγκαία θεσμική ενέργεια προς τον σκοπό της διασφάλισης της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της πλήρους ενημέρωσης της Βουλής των Ελλήνων», αναφέρουν οι βουλευτές στην επιστολή τους προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας.

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εκβιάζεται απροκάλυπτα από τον πρωταγωνιστή του σκανδάλου των υποκλοπών

«Οι νέες δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν στην Εφημερίδα των Συντακτών συνιστούν πρωτοφανή πολιτική και θεσμική πρόκληση για τη χώρα» τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε σχετική ανακοίνωση, αναφέροντας ότι «ο άνθρωπος που βρέθηκε στο επίκεντρο του σκανδάλου του Predator και των παράνομων παρακολουθήσεων δείχνει για ακόμη μία φορά προς το Μέγαρο Μαξίμου και την ΕΥΠ, αμφισβητεί ευθέως τους χειρισμούς της Δικαιοσύνης και εγκαλεί τον υπουργό Δικαιοσύνης».

«Το πιο ανησυχητικό όμως δεν είναι αυτά που λέει ο κ. Ντίλιαν. Είναι η βεβαιότητα με την οποία τα λέει» τονίζουν από την Κουμουνδούρου και προσθέτουν πως «η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αφού επί χρόνια επιχείρησε να συγκαλύψει το σκάνδαλο των υποκλοπών, αφού μπλόκαρε κάθε ουσιαστική κοινοβουλευτική διερεύνηση και αφού μετέτρεψε την επίκληση της “εθνικής ασφάλειας” σε εργαλείο αποφυγής λογοδοσίας, βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με ένα νέο αδιέξοδο: εκβιάζεται δημόσια από έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της υπόθεσης».

Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, «όταν ο κ. Ντίλιαν αφήνει να εννοηθεί ότι γνωρίζει πρόσωπα, γεγονότα και διαδρομές της υπόθεσης και ταυτόχρονα εξαπολύει προειδοποιητικές βολές προς την κυβέρνηση και τους θεσμούς, ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να συνεχίζει να σιωπά. Αποκαλυπτική είναι η δήλωση του κ. Ντίλιαν για τον πρώην διοικητή της ΕΥΠ Παναγιώτη Κοντολέοντα και τις πληροφορίες που κατέχει τις οποίες οφείλει να διερευνήσει η δικαιοσύνη, εφόσον επαναφέρει στο προσκήνιο τον κομβικό ρόλο της ΕΥΠ».

«Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου οφείλει άμεσα να καλέσει τον κ. Ντίλιαν να καταθέσει όσα γνωρίζει» τονίζουν από τον ΣΥΡΙΖΑ και συμπληρώνουν: «αν διαθέτει στοιχεία για πολιτικά πρόσωπα, κρατικούς λειτουργούς ή για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν την υπόθεση οι αρμόδιες αρχές, αυτά πρέπει να διερευνηθούν χωρίς καθυστέρηση. Η Δικαιοσύνη δεν μπορεί να παρακολουθεί αδρανής δημόσιους υπαινιγμούς για μια υπόθεση που τραυμάτισε το κράτος δικαίου και εξέθεσε διεθνώς τη χώρα. Το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν έκλεισε επειδή το αποφάσισε το Μέγαρο Μαξίμου. Παραμένει ανοιχτό και όσον αφορά ποιος παρακολουθούσε ποιον και γιατί, αλλά και όσον αφορά ποιος φοβάται σήμερα τις αποκαλύψεις. Η δημοκρατία δεν εκβιάζεται. Και η αλήθεια για το παρακρατικό δίκτυο των υποκλοπών θα αποκαλυφθεί, όσο κι αν προσπαθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη να την κρατήσει στο σκοτάδι».

ΚΚΕ: «Ο κόσμος έχει τούμπανο» και η κυβέρνηση της ΝΔ «κρυφό καμάρι»

«Για μια ακόμη φορά, αναδεικνύεται αυτό που “ο κόσμος έχει τούμπανο” και η κυβέρνηση της ΝΔ “κρυφό καμάρι”, ότι ιδιωτικές εταιρείες προμηθεύουν, συστηματικά και με βάση το αντιδραστικό θεσμικό πλαίσιο, τις κρατικές αρχές με κατασκοπευτικά λογισμικά, οι οποίες τα αξιοποιούν για τους δικούς τους αντιλαϊκούς σκοπούς, βάζοντας στο στόχαστρο, πάνω απ’ όλα, τον “εχθρό λαό”» τονίζει σε σχόλιο το Γραφείο Τύπου του ΚΚΕ.

Όπως υπογραμμίζουν από τον Περισσό, «αυτές οι πρακτικές αποτελούν τρόπο λειτουργίας όλων των κυβερνήσεων, με τη βούλα του “κράτους δικαίου” της ΕΕ, γι’ αυτό και οι εν λόγω “ιδιώτες” μπορούν να επικαλούνται αυτό το “κράτος δικαίου”, μαζί με πρώην πρωθυπουργούς, παλιά και “νέα” κόμματα, που έχουν στηρίξει το θεσμικό πλαίσιο των παρακολουθήσεων».

Σε κάθε περίπτωση, σημειώνει το ΚΚΕ, «οι εξελίξεις και στο σκάνδαλο των υποκλοπών επιβεβαιώνουν ότι ο λαός δεν μπορεί να έχει καμιά εμπιστοσύνη στις κυβερνήσεις και τα κόμματα του κεφαλαίου και της ΕΕ. Μπορεί, σε συμπόρευση με το ΚΚΕ, να δυναμώσει την πάλη του ενάντια στην εξουσία του κεφαλαίου, ενάντια στο σημερινό σύστημα και το κράτος που έχει στο DNA του την καταστολή και το “ουδείς εξαιρείται των παρακολουθήσεων”».

Βελόπουλος: Θα απαντήσει ο πρωθυπουργός επιτέλους;

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος αναφέρει σε δήλωσή του: «Να βγει ο κος Μητσοτάκης και να μας πει. Είχε ή δεν είχε σχέση με τον Ντίλιαν, λόγω επιτελικού κράτους και ΕΥΠ. Και αν δεν είχε ο ίδιος, ποιος από το περιβάλλον του είχε και με τον Ντήλιαν και με την αγορά του Predator; Θέτουμε ερώτημα. Είχαν σχέση οι κύριοι Δένδιας, Πιερρακάκης, Δημητριάδης;».

«Θα απαντήσει ο πρωθυπουργός επιτέλους; Γιατί η υπομονή μας είναι αρετή, αλλά όχι για πάντα», καταλήγει ο κ. Βελόπουλος.

Νίκη: Ο συνεργάτης σας στις παρακολουθήσεις, Ταλ Ντίλιαν, κύριε πρωθυπουργέ, είναι σαφές ότι δεν θα καλύψει τις εντολές σας

«Ο συνεργάτης σας στις παρακολουθήσεις, Ταλ Ντίλιαν, κύριε πρωθυπουργέ, είναι σαφές ότι δεν θα καλύψει τις εντολές σας, δεν θα καλύψει το αίσχος της αδιανόητης παγίδευσης της μισής πολιτικής ζωής της χώρας. Πιστεύατε ότι ο Ντίλιαν, που “μόνο σε κρατικές υπηρεσίες πουλάει”, δεν θα μίλαγε; Ότι θα τον φιμώνατε και αυτόν, ακόμη και δικαζόμενο; Ότι δεν θα σχολίαζε τις μεθοδεύσεις σας για την ακύρωση της εξεταστικής επιτροπής με στόχο την αποσιώπηση ενός σκανδάλου;», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η «Νίκη» και καταλήγει:

«Πόσο περισσότερο “κανονικότητα” να γίνει ο νόμος του ψεύδους επί των ημερών σας; Το ελληνικό Γουότεργκεϊτ λέγεται “Μητσοτάκης-gate”. Θα σας καταδιώκει συνεχώς και στο τέλος θα σας πνίξει».

Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη: Ο κος Μητσοτάκης δεν μπορεί άλλο να κρύβεται

Παρέμβαση στο θέμα των υποκλοπών κάνει με ανακοίνωσή της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με αφορμή τις δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν στην «Εφ.Συν.»

Στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Μετά τις σημερινές δηλώσεις του Ισραηλινού πωλητή του παράνομου λογισμικού παρακολουθήσεων πρέταντορ, ο κος Μητσοτάκης δεν μπορεί άλλο να κρύβεται. Όσο και αν επιχειρεί να χειραγωγεί τη δικαιοσύνη και να ευτελίζει τη Βουλή προκειμένου να συγκαλύψει τον βιασμό του κράτους δικαίου από την κυβέρνησή του, έρχεται η ώρα της αλήθειας.

Αναρωτιόμαστε ωστόσο αν σε αυτή τη χώρα υπάρχουν ακόμη θεσμοί, υπάρχει δικαιοσύνη, υπάρχει Βουλή;

Και το ελάχιστο που αναμένουμε τις επόμενες μέρες, είναι η άμεση κλήση του Τ. Ντίλιαν είτε από την ελληνική δικαιοσύνη είτε από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ώστε να δώσει απαντήσεις και στοιχεία για το ποιος αγόρασε το παράνομο λογισμικό».