Μαρία Καρυστιανού: «Με είπαν ακροδεξιά κομμουνίστρια» – «Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με το παλαιό σύστημα»

Τις βασικές θέσεις του νέου πολιτικού φορέα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» παρουσίασε η Μαρία Καρυστιανού, στην πρώτη συνέντευξη που παραχώρησε μετά την ίδρυση του κόμματος. Η ίδια αναφέρθηκε στους λόγους που την οδήγησαν στην πολιτική, στις προτεραιότητες του φορέα της, στη χρηματοδότηση του εγχειρήματος, αλλά και στο ενδεχόμενο συνεργασιών, απορρίπτοντας κάθε συμπόρευση με το παλαιό πολιτικό σύστημα.

Μιλώντας την Τρίτη 2 Ιουνίου 2026 στην εκπομπή του ANT1 «Αποκαλύψεις», η Μαρία Καρυστιανού περιέγραψε το κόμμα της ως ένα «πηγαίο κοινωνικό κίνημα», το οποίο, όπως είπε, δεν εντάσσεται στα παλαιά σχήματα της Αριστεράς και της Δεξιάς. Παράλληλα, άφησε σαφείς αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο χαρακτήρισε «ξαναζεσταμένο φαγητό», αποκλείοντας το ενδεχόμενο πολιτικής συνεργασίας.

Η Μαρία Καρυστιανού συνέδεσε την απόφασή της να μπει στην πολιτική με την υπόθεση των Τεμπών και τον αγώνα των συγγενών των θυμάτων. «Αν είχε αποδοθεί δικαιοσύνη για τα Τέμπη, δεν θα με γνωρίζατε», είπε. Η ίδια ανέφερε ότι ήταν «πολιτικοποιημένη από πάντα», αλλά είχε χρόνια να ψηφίσει, καθώς, όπως σημείωσε, «δεν έβλεπα να υπάρχει ελπίδα».

Στο επίκεντρο του νέου φορέα, σύμφωνα με την ίδια, βρίσκεται «ο άνθρωπος». Η Μαρία Καρυστιανού τόνισε ότι η αφετηρία της πολιτικής της κίνησης είναι κοινωνική και όχι κομματική. «Ενωθήκαμε γιατί έχουμε τα ίδια προβλήματα», ανέφερε, θέλοντας να διαφοροποιήσει την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» από το παραδοσιακό κομματικό σύστημα.

Η ίδια αναφέρθηκε και στη χρηματοδότηση του νέου φορέα, λέγοντας ότι υπάρχει συγκεκριμένος προϋπολογισμός. Όπως αποκάλυψε, η παρουσίαση στο Ολύμπιον κόστισε 18.000 ευρώ, ποσό το οποίο, σύμφωνα με την ίδια, κάλυψε προσωπικά.

Ως πρώτες προτεραιότητες, σε περίπτωση ανάληψης της εξουσίας, η Μαρία Καρυστιανού έθεσε τη Δικαιοσύνη, την ανάπτυξη και τα εθνικά θέματα. Η ίδια επικαλέστηκε την παρενόχληση ερευνητικού πλοίου ανοιχτά της Κάσου και έκανε λόγο για «εθνικό καθήκον».

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Για τους πλειστηριασμούς, η Μαρία Καρυστιανού ανέφερε ότι ειδικό επιτελείο επεξεργάζεται προτάσεις, οι οποίες θα παρουσιαστούν το επόμενο διάστημα. Η ίδια τόνισε ότι κεντρικό ζητούμενο είναι η διαφάνεια, ώστε, όπως είπε, ο δανειολήπτης να γνωρίζει γιατί χάνει το σπίτι του.

Στο μεταναστευτικό, η Μαρία Καρυστιανού μίλησε για σοβαρό ζήτημα και ζήτησε ενεργότερη εμπλοκή της Ευρώπης, καθώς και έλεγχο των ΜΚΟ. «Υποχρέωσή μας είναι η διαφύλαξη των συνόρων της χώρας», είπε, προσθέτοντας ότι το κόμμα της θα είναι «αμείλικτο απέναντι στους διακινητές».

Η Μαρία Καρυστιανού απάντησε και στην κριτική που δέχεται για την πολιτική φυσιογνωμία της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία». Όπως είπε, «το σύστημα θέλει να μας βάλει ταμπέλα». Στη συνέχεια ανέφερε χαρακτηριστικά: «Με είπαν την πρώτη ακροδεξιά κομμουνίστρια», επιμένοντας ότι το νέο κόμμα δεν αυτοτοποθετείται με τους παλιούς όρους του πολιτικού φάσματος.

Για την παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, η Μαρία Καρυστιανού σχολίασε ότι ήταν «πολύ γκλάμουρους» και ότι βασιζόταν περισσότερο στην εικόνα. Η ίδια ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει συμπόρευση με τον πρώην πρωθυπουργό, καθώς, όπως ανέφερε, δεν θα μπορούσε να αποδεχθεί τις θέσεις του κόμματός του.

Αναφερόμενη στις πιθανές συνεργασίες, η Μαρία Καρυστιανού δήλωσε: «Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με το παλαιό σύστημα». Η ίδια υποστήριξε ότι δεν θέλει να χαθεί η ταυτότητα του εγχειρήματος και πρόσθεσε ότι, ακόμη και για «τίμιους ανθρώπους» μέσα στη Βουλή, η απάντηση θα ήταν η ίδια, επειδή θέλει να μείνει πιστή σε όσα έχει υποσχεθεί στον ελληνικό λαό.