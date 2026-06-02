Μερτς προς Ισραήλ: Έκκληση για αυτοσυγκράτηση καθώς κλιμακώνεται η ένταση στον Λίβανο

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς κάλεσε το Ισραήλ να επιδείξει αυτοσυγκράτηση στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του στον νότιο Λίβανο, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του Βερολίνου για τη νέα κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

Παράλληλα, ο Γερμανός καγκελάριος ζήτησε από τη φιλοϊρανική σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ να καταθέσει τα όπλα.

Πάνω από 3.400 νεκροί και 1,4 εκατ. εκτοπισμένοι

Η τρίμηνη ισραηλινή επιχείρηση στον νότιο Λίβανο έχει προκαλέσει μαζικό εκτοπισμό πληθυσμού. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, περίπου 1,4 εκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή σχεδόν ένας στους πέντε κατοίκους της χώρας, έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους, ενώ τουλάχιστον 3.412 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πλήγματα από τις 2 Μαρτίου.

Οι λιβανικές αρχές δεν διαχωρίζουν στους απολογισμούς τους μαχητές και αμάχους. Από την πλευρά του, το Ισραήλ υποστηρίζει ότι προειδοποιεί εκ των προτέρων τον άμαχο πληθυσμό πριν από τις επιθέσεις του.

Δημοσίευμα για έντονη επικοινωνία Τραμπ – Νετανιάχου

Οι δηλώσεις Μερτς έγιναν την ώρα που δημοσιεύματα αποκάλυψαν έντονη τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου σχετικά με τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στον Λίβανο.

Σύμφωνα με το Axios, υπάρχουν ενδείξεις ότι ο Τραμπ χάνει σταδιακά την υπομονή του με τον Νετανιάχου, παρά το γεγονός ότι χαρακτήρισε τη συνομιλία τους «πολύ παραγωγική».

Ο Τραμπ ζήτησε να μην υπάρξει μεγάλη επιδρομή στη Βηρυτό

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι ζήτησε από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να μην προχωρήσει σε «μεγάλης κλίμακας επιδρομή» στη Βηρυτό.