Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Δολοφόνησε με 40 μαχαιριές την 39χρονη σύζυγό του – Σοκάρει η ιατροδικαστική εξέταση

Σοκ προκαλεί η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό της 39χρονης Βάσως, που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της τα ξημερώματα της Δευτέρας, μέσα στο σπίτι τους, στην Καλαμάτα, και ενώ τα δύο ανήλικα παιδιά τους κοιμόντουσαν σε διπλανό δωμάτιο.

Σύμφωνα με τα ευρήματα του ιατροδικαστή, ο 41χρονος δράστης κατακρεούργησε την γυναίκα, καταφέρνοντας 40 χτυπήματα με μαχαίρι σε διάφορα σημεία του σώματός της, με τα θανατηφόρα πλήγματα να είναι αυτά στον αριστερό της πνεύμονα.

Ενδεικτικό της αγριότητας του εγκλήματος, είναι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα» το γεγονός ότι η 39χρονη έφερε μαχαιριές στο πρόσωπο, και συγκεκριμένα στο πηγούνι της, στο κεφάλι, στην πλάτη και στον θώρακα. Ταυτόχρονα εντοπίστηκαν και τρεις ισχυρές δαγκωματιές στο αριστερό της χέρι.

Το μεσημέρι της Τρίτης (2/6) ο δράστης οδηγήθηκε στα δικαστήρια Καλαμάτας, όπου αναμένεται να περάσει το κατώφλι εισαγγελέα και ανακριτή. Σε βάρος του έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Το γεγονός ότι τα παιδιά δεν αντιλήφθηκαν κάτι το βράδυ της φρικτής δολοφονίας, έχει προξενήσει εντύπωση στους αστυνομικούς, που εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο ο δράστης να τους είχε χορηγήσει ουσίες, κάτι που, αν αποδειχθεί, σημαίνει ότι είχε προσχεδιάσει το έγκλημα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, έχουν γίνει αιματολογικές εξετάσεις στα παιδιά, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν βρίσκονταν υπό την επήρεια ουσιών. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, στο σπίτι της οικογένειας βρέθηκαν κάποια ηρεμιστικά χάπια.

«Δεν της επέτρεπε να έρθει στον χορό, την κακοποιούσε»

Σύμφωνα με το star, η 39χρονη είχε απευθυνθεί σε στέγη για κακοποιημένες γυναίκες και έψαχνε δουλειά, ενώ το παιδί τους στο σχολείο έλεγε στους συμμαθητές του ότι η μαμά του θέλει να πάρει διαζύγιο. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο καθ’ ομολογίαν δράστης ζήλευε παθολογικά την 39χρονη.

Στην ίδια εκπομπή μίλησε μία φίλη της 39χρονης, με την οποία παρακολουθούσαν μαζί μαθήματα χορού.

«Η Βασιλική ήταν ένα κορίτσι χαμηλών τόνων, δεν προκάλεσε ποτέ και της άρεσε να εκφράζεται μέσα από τον χορό και την φωτογραφία. Από πληροφορίες κοντινού της ανθρώπου γνωρίζω ότι η Βασιλική ήθελε να φύγει από το σπίτι. Ο σύζυγός της δεν της επέτρεπε ούτε στον χορό να πηγαίνει, ερχόταν με δυσκολίες, από τρίτους έμαθα ότι την κακοποιούσε και είχε επισκεφτεί και Σύλλογο Κακοποιημένων Γυναικών.

Η ίδια επιβεβαίωσε ότι η Βασιλική έψαχνε για δουλειά. Προφανώς η 39χρονη προσπαθούσε να σταθεί στα πόδια της και να φύγει από ένα κακοποιητικό περιβάλλον. «Είχε έρθει σε εμένα και μου είχε ζητήσει δουλειά, επειδή έχω λογιστικό γραφείο μου είχε πει ότι “ψάχνω οπωσδήποτε δουλειά”. Είχα ψάξει να τη βάλω και μέσω προγράμματος…», είπε, μεταξύ άλλων, η φίλη της.

«Η Βασιλική ήταν ένα πλασματάκι 50 κιλά όλο κι άλλο. Δεν ξέρω κατά πόσο πάλεψε μαζί του, δεν μπορώ να το φανταστώ καν. Τα δύο παιδιά αυτά να μην μείνουν στον δρόμο, να βοηθήσει όλη η κοινωνία», τόνισε η ίδια.