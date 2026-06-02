Βουλή: Την Πέμπτη η Διάσκεψη των Προέδρων σχετικά τις διαδικασίες για την αναθεώρηση του Συντάγματος

  • Την ερχόμενη Πέμπτη 4 Ιουνίου, η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής θα εκκινήσει τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες για την αναθεώρηση του Συντάγματος.
  • Σε όλα τα κόμματα που εκπροσωπούνται στη Βουλή, θα αποσταλούν επιστολές για να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη διακομματική επιτροπή που θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων.
  • Μετά τη λήξη της προθεσμίας τριών ημερών, η Ολομέλεια της Βουλής θα συνεδριάσει για να εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα και να καθορίσει τον χρόνο εργασιών της Επιτροπής.

Την Πέμπτη (4/6), η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής θα εκκινήσει τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες για την αναθεώρηση του Συντάγματος.

Σε όλα τα κόμματα που εκπροσωπούνται στη Βουλή, θα αποσταλούν οι σχετικές επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη διακομματική επιτροπή που θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων για την αναθεώρηση, ο αριθμός των οποίων θα είναι αναλογικά σύμφωνα με την κοινοβουλευτική τους δύναμη.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ, μετά τη λήξη της προθεσμίας των τριών ημερών για τον ορισμό των μελών της Επιτροπής, η Ολομέλεια της Βουλής θα συνεδριάσει για να εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα και να καθορίσει τον χρόνο εργασιών της Επιτροπής, δίνοντας έτσι το πράσινο φως για την έναρξη της αναθεωρητικής διαδικασίας.

