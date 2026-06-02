Αγαπηδάκη στον Realfm 97,8 για την αμιβανταμάμπη: Πολλά υποσχόμενη θεραπεία, αλλά πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία αδειοδότησης – Τι είπε για το «Προλαμβάνω»

Για το εθνικό πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», τις δράσεις και τις παρεμβάσεις για την παχυσαρκία και την ψυχική υγεία, καθώς και για τις νέες καινοτόμες θεραπείες κατά του καρκίνου, μίλησε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, στον Realfm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.

Για την περιοχή της Δυτικής Αθήνας

«Πράγματι έχουμε ανισότητες και στην Αττική και σε άλλες περιοχές της χώρας και παλεύουμε με εργαλεία τα οποία για πρώτη φορά διαθέτει το Υπουργείο Υγείας. Έχουμε δώσει μια πολύ μεγάλη μάχη με τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και τον Υφυπουργό Μάριο Θεμιστοκλέους, για να μπορέσουμε με τις βελτιώσεις στα νοσοκομεία, τις Κινητές Ομάδες Υγείας, το “Προλαμβάνω”, όλα αυτά τα καινούργια εργαλεία και τις νέες δωρεάν υπηρεσίες, να πάμε εμείς στον πολίτη αντί να περιμένουμε να έρθει ο πολίτης σε εμάς. Το ίδιο κάνουμε και στη Δυτική Αθήνα. Συνεχίζουμε μια δουλειά που είχε ξεκινήσει όταν ήταν στο Υπουργείο Υγείας ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Είχαμε ξεκινήσει, για παράδειγμα, τη θεσμοθέτηση του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Πετρούπολης. Αυτό είναι ήδη πραγματικότητα, στελεχώνεται και ενισχύεται. Αντίστοιχα προχωράμε στην ανάπτυξη του Πανεπιστημιακού Κέντρου Υγείας στο Περιστέρι.

Έχουμε ξεκινήσει, επίσης, την ανάπτυξη του παραρτήματος του Νοσοκομείου Παίδων στο Ίλιον. Αυτό είναι ένα έργο τεράστιας σημασίας για την περιοχή. Έχουμε πολλά παιδιά τα οποία χρειάζονται φροντίδα και ήταν ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής» είπε η κ. Αγαπηδάκη και πρόσθεσε:

«Με τις Κινητές Ομάδες Υγείας βλέπουμε πολλά τα οποία πραγματικά δεν μπορεί κανείς να φανταστεί. Ανθρώπους οι οποίοι μένουν κατά κανόνα μόνοι, μεγάλης ηλικίας, χωρίς παιδιά ή με παιδιά που βρίσκονται μακριά, έχουν χρόνια να φροντιστούν από γιατρό και είναι κοινωνικά απομονωμένοι, κυριολεκτικά δίπλα στην πόρτα μας. Είναι σημαντικό ότι πλέον υπάρχει μια δωρεάν υπηρεσία η οποία δεν θα είναι απλώς ο γιατρός στην πόρτα του πολίτη, αλλά γίνεται το πρόσωπο του κράτους μέσα στο σπίτι του πολίτη».

Για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ»

«Την προηγούμενη εβδομάδα πραγματικά συγκινήθηκα. Για μένα ήταν συγκλονιστικό το ότι ο Πρωθυπουργός αποφάσισε τη συνέχιση του Προλαμβάνω, διότι ήταν ένα όραμα δεκαετιών όλης της κοινότητας της υγείας. Όποιον άνθρωπο έχει εργαστεί στον ακαδημαϊκό χώρο ή στο σύστημα υγείας όλα αυτά τα χρόνια και τον ρωτήσετε, θα σας πει ότι δεν είχαμε πρόληψη.

Όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, το πρόγραμμα συνεχίζεται με διασφαλισμένη εθνική χρηματοδότηση. Είναι μια σπουδαία απόφαση και συνεχίζει την επαναστατική του πορεία. Τη λέω επαναστατική γιατί είναι μια πράξη κοινωνικής δικαιοσύνης. Δεν είναι απλά ένα πρόγραμμα πρόληψης. Όταν δίνεις στον ανασφάλιστο και στον άνθρωπο που δεν έχει χρήματα την ίδια δυνατότητα να φροντίζει την υγεία του με έναν πλούσιο, αυτό σημαίνει ότι αντιμετωπίζεις τις κοινωνικές ανισότητες στην πηγή.

Μέχρι σήμερα έχουμε πάνω από 6 εκατομμύρια Έλληνες που έχουν κάνει εξετάσεις και πάνω από 200.000 ανθρώπους που έχουν αντιμετωπιστεί έγκαιρα χάρη στα ευρήματα που εντοπίστηκαν» δήλωσε η Αναπληρώτρια υπουργός Υγείας.

Για το πρόγραμμα πρόληψης του καρκίνου του μαστού

«Έχουμε μέχρι τώρα πάνω από 1.200.000 μαστογραφίες που έχουν γίνει σε γυναίκες και έχουμε εντοπίσει περίπου 75.000 γυναίκες έγκαιρα με ευρήματα. Ο καρκίνος του μαστού όταν εντοπίζεται έγκαιρα είναι πλήρως ιάσιμος σε ποσοστό άνω του 95%.

Παρά τον φόβο μας –και το λέω γιατί όλες οι γυναίκες φοβόμαστε αυτή την εξέταση– έχει σημασία να πηγαίνουμε να την κάνουμε, γιατί πραγματικά εδώ η πρόληψη σώζει ζωές και φέρνει ίαση.» τόνισε η κ. Αγαπηδάκη.

Για το πρόγραμμα πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας

«Έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 1.200.000 εξετάσεις, HPV DNA test, Pap test, κολποσκοπήσεις και βιοψίες, ενώ έχουμε εντοπίσει περίπου 12.000 γυναίκες με ευρήματα.

Ο HPV είναι ο ιός που οφείλεται στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων καρκίνου του τραχήλου της μήτρας και γι’ αυτό δίνουμε δωρεάν και τον εμβολιασμό κατά του HPV για κορίτσια και αγόρια.

Καλώ τους γονείς να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία, γιατί αν συνεχίσουμε το Προλαμβάνω και συνεχίσουμε και τον εμβολιασμό, μπορεί σε δέκα χρόνια η χώρα να μην έχει ούτε μία νέα περίπτωση καρκίνου του τραχήλου της μήτρας που να οφείλεται στον HPV» ανέφερε σχετικά με το πρόγραμμα πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

Για το πρόγραμμα πρόληψης του καρκίνου του παχέος εντέρου, είπε:

«Έχουμε πάνω από ένα εκατομμύριο αυτοδιαγνωστικούς ελέγχους, περίπου 40.000 κολονοσκοπήσεις και πολυπεκτοές και βιοψίες σε περίπου 51.200 ανθρώπους που εντοπίστηκαν με ευρήματα. Σε πολλές περιπτώσεις τα ευρήματα ήταν προκαρκινικά και έτσι προχώρησαν σε πολυπεκτομή, όλα δωρεάν μέσω του Προλαμβάνω».

Για το πρόγραμμα πρόληψης καρδιαγγειακών νοσημάτων

«Έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από τρία εκατομμύρια εξετάσεις και μέχρι τώρα έχουμε εντοπίσει περίπου 70.000 ανθρώπους με ευρήματα που σχετίζονται με ισχαιμία και στεφανιαία νόσο, ευρήματα που δεν γνώριζαν οι άνθρωποι.

Σε πολλές περιπτώσεις είχαμε και επείγουσες καταστάσεις. Έχει τύχει με τις Κινητές Ομάδες Υγείας να βρούμε ανθρώπους με πολύ σοβαρά προβλήματα, σοβαρή ισχαιμία, χωρίς να το γνωρίζουν και χωρίς ιδιαίτερα συμπτώματα. Έκαναν αγγειοπλαστική και σήμερα είναι καλά με τις οικογένειές τους.

Η καρδιά πολλές φορές δεν δίνει συμπτώματα. Έχει σημασία να αξιοποιούμε αυτές τις εξετάσεις και να πηγαίνουμε στον γιατρό.» σημείωσε η κ. Αγαπηδάκη, ενώ για το πρόγραμμα πρόληψης της νεφρικής δυσλειτουργίας συμπλήρωσε: «Έχουμε 370.000 ανθρώπους που έχουν ήδη κάνει εξετάσεις και 36.000 έχουν αντιμετωπιστεί έγκαιρα με ευρήματα.»

Για την παιδική παχυσαρκία και την παχυσαρκία ενηλίκων

«Η χώρα πλέον αναγνωρίζεται διεθνώς και για το Προλαμβάνω και για τις δράσεις για την παιδική παχυσαρκία. Έχουμε αιτήματα από άλλες χώρες που θέλουν να αντιγράψουν αυτές τις πολιτικές και υπάρχει διεθνής αναγνώριση από κορυφαίους επιστημονικούς φορείς και από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

Πήγαμε σε περίπου 65 περιοχές σε όλη τη χώρα, με δωρεάν διατροφική συμβουλευτική και δωρεάν άσκηση για 135.000 παιδιά. Καταφέραμε στα παιδιά που παραπέμφθηκαν με υπερβαρότητα και παχυσαρκία να μειώσουμε την παχυσαρκία και την υπερβαρότητα στο 80%.

Αυτό δείχνει ότι υπάρχει σημαντικό αποτέλεσμα και αυτό συνεχίζεται δωρεάν και μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης.

Έχουμε περίπου 67.000 δικαιούχους στο πρόγραμμα για την παχυσαρκία ενηλίκων και περίπου 40.000 έχουν ήδη λάβει ολοκληρωμένη φροντίδα. Όπως έχει πει και ο Υπουργός, θα συνεχιστεί η πρόσβαση στα καινοτόμα φάρμακα και στη θεραπεία για τους ανθρώπους που έχουν καλά αποτελέσματα.» τόνισε η κ. Αγαπηδάκη.

Για την ψυχική υγεία παιδιών, εφήβων και οικογενειών

Για την ψυχική υγεία, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας έκανε λόγο για παρεμβάσεις σε τρία επίπεδα. «Πρώτον, πάμε στις οικογένειες με δωρεάν συνεδρίες και ένα δομημένο πρόγραμμα που έχει αναπτυχθεί στην Αυστραλία, έχει εφαρμοστεί σε περισσότερες από 35 χώρες και πλέον εφαρμόζεται και στη χώρα μας.

Έχουν συμμετάσχει μέχρι σήμερα περισσότεροι από 6.000 γονείς. Υποστηρίζουμε γονείς από την περίοδο της εγκυμοσύνης μέχρι και την ηλικία των 12 ετών, ενώ συνεχίζουμε και στην εφηβεία με διαφορετικό πρόγραμμα. Οι συνεδρίες είναι όλες δωρεάν.

Δεύτερη υπηρεσία είναι η αντιμετώπιση του αυτοτραυματισμού. Μέχρι σήμερα έχουν εξυπηρετηθεί περίπου 500 παιδιά και έφηβοι. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει πολύ σοβαρό θέμα. Είναι κάτι για το οποίο μιλούν τα παιδιά μεταξύ τους. Δεν μιλούσαν όμως μέχρι τώρα οι ενήλικες και αυτό είναι που αλλάζουμε.

Προσφέρουμε δωρεάν μια σειρά ψυχοθεραπειών στο πρώτο κοινοτικό κέντρο για την ψυχική υγεία εφήβων και νέων, υπηρεσίες που αν μια οικογένεια τις πλήρωνε από την τσέπη της θα κόστιζαν πάνω από χίλια ευρώ τον μήνα.

Μιλάμε επίσης για ένα θέμα που έχει προκαλέσει διεθνώς μεγάλη ανησυχία: το ακατάπαυστο scrolling στο κινητό. Η έρευνα που κάναμε δείχνει ότι έφηβοι και παιδιά περνούν περίπου τρεις ώρες την ημέρα καταναλώνοντας κυρίως αρνητικές ειδήσεις που σχετίζονται με βία, εγκληματικότητα και πολέμους.

Αυτό προκαλεί υπερδιέγερση του εγκεφάλου και έχει επιπτώσεις στην ψυχική υγεία. Η έρευνα δείχνει ότι τα παιδιά βιώνουν άγχος, φόβο και συμπτώματα που προσομοιάζουν με μηχανισμούς εξάρτησης. Πρέπει να το λέμε ξεκάθαρα. Πρόκειται για ένα θέμα υγείας και ειδικά υγείας του εγκεφάλου και του κεντρικού νευρικού συστήματος.» υπογράμμισε.

Για τις νέες καινοτόμες θεραπείες κατά του καρκίνου

«Οι έρευνες για την αμιβανταμάμπη δίνουν πολύ θετικά αποτελέσματα. Μιλάμε όμως για μελέτες. Το Υπουργείο Υγείας διαθέτει τους μηχανισμούς που ασχολούνται με τις καινοτόμες θεραπείες και εφόσον περάσει τις σχετικές διαδικασίες αδειοδότησης, όπως κάθε καινοτόμος θεραπεία, θα μπορεί να παρέχεται και στη χώρα μας.

Πρόκειται για μια πολλά υποσχόμενη θεραπεία, αλλά πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία αδειοδότησης και να περάσουμε από το ερευνητικό στάδιο στο στάδιο της πλήρους έγκρισης» είπε για τις νέες ελπιδοφόρες εξελίξεις στις θεραπείες κατά του καρκίνου.