Νικήτας Κακλαμάνης για Νάσο Αθανασίου: Υπήρξε αυθεντικός και ταυτόχρονα οραματιστής

Τα συλλυπητήρια του για τον θάνατο του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσου Αθανασίου, εξέφρασε με δήλωσή του ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

«Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Νάσου Αθανασίου, ενός ανθρώπου που σφράγισε με την παρουσία του την ελληνική δημοσιογραφία, υπηρετώντας με συνέπεια και καινοτόμο πνεύμα την ενημέρωση επί δεκαετίες, αλλά και τον δημόσιο βίο ως βουλευτής», τόνισε ο κ. Κακλαμάνης και πρόσθεσε:

«Υπήρξε αυθεντικός και ταυτόχρονα οραματιστής, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης ενημέρωσης, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα του τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική τηλεόραση, μέσα από εμβληματικές εκπομπές που αγαπήθηκαν από το κοινό».

«Η μακρά διαδρομή του, τόσο στα δημοσιογραφικά πλατό όσο και στα έδρανα της Βουλής των Ελλήνων, χαρακτηρίστηκε από ήθος, συγκροτημένο λόγο και σταθερές αξίες, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στην κοινωνία και την πολιτική ζωή του τόπου. Στην οικογένειά του και στους οικείους του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια», καταλήγει ο πρόεδρος της Βουλής.