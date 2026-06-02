Φυλακές Κορυδαλλού: Συνελήφθησαν 2 σωφρονιστικοί υπάλληλοι για την απόδραση του κρατουμένου – Πώς κατάφερε να διαφύγει

Στη σύλληψη δύο σωφρονιστικών υπαλλήλων προχώρησαν οι αρχές μετά την απόδραση του 48χρονου κρατουμένου από τις φυλακές Κορυδαλλού. Ταυτόχρονα, βρίσκεται σε εξέλιξη η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο κρατούμενος κατάφερε να διαφύγει χωρίς να γίνει αντιληπτός.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής, ο 48χρονος αλλοδαπός κρατούμενος εργαζόταν στην Κεντρική Αποθήκη Υλικού Σωφρονιστικών Καταστημάτων και κατάφερε να διαφύγει, ενώ εκτελούσε εργασία μεταφοράς ψωμιού.

Ο 48χρονος, αλβανικής καταγωγής, εξέτιε πολυετή ποινή κάθειρξης για υποθέσεις ναρκωτικών, ενώ για τον εντοπισμό του έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Η ανακοίνωση για την απόδραση του 48χρονου

«Σε εξέλιξη βρίσκονται από πρωινές ώρες σήμερα, Τρίτη 2 Ιουνίου 2026, έρευνες για τον εντοπισμό αλλοδαπού κρατουμένου, ο οποίος εργαζόταν στην Κεντρική Αποθήκη Υλικού Σωφρονιστικών Καταστημάτων και κατάφερε να διαφύγει ενώ εκτελούσε εργασία μεταφοράς άρτου.

Ο ανωτέρω εξέτιε ποινή για υποθέσεις ναρκωτικών, ενώ κατά το παρελθόν είχε κριθεί κατάλληλος για χορήγηση τακτικών αδειών από το αρμόδιο Συμβούλιο. Στο πλαίσιο αυτό, κατά το τελευταίο εξάμηνο, είχε λάβει 3 τακτικές άδειες, τις οποίες τήρησε πλήρως, επιστρέφοντας εμπρόθεσμα στο Σωφρονιστικό Κατάστημα όπου κρατούνταν για την έκτιση του υπολοίπου της ποινής του.

Για το περιστατικό συνελήφθησαν από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά 2 σωφρονιστικοί υπάλληλοι κατηγορούμενοι για απελευθέρωση κρατουμένου, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία».