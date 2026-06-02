Ιράν: Αξιοποιήσαμε την εκεχειρία για να ενισχυθούμε – Χωρίς παράδοση, ο πόλεμος με τις ΗΠΑ είναι αναπόφευκτος

Σε τροχιά στρατιωτικής ανασυγκρότησης και πλήρους επιχειρησιακής ετοιμότητας βρίσκεται το Ιράν, αξιοποιώντας την περίοδο της κατάπαυσης του πυρός για να αναβαθμίσει τις αμυντικές του δυνατότητες.

Καθώς οι διπλωματικές επαφές μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον δείχνουν να οδηγούνται σε τέλμα, ανώτατοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι του ιρανικού καθεστώτος προειδοποιούν για το ενδεχόμενο μιας νέας, ακόμη πιο σφοδρής πολεμικής αναμέτρησης, ξεκαθαρίζοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας έχουν μελετήσει σε βάθος τον αντίπαλο.

Σε ετοιμότητα οι IRGC

Ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC), στρατηγός Σαρντέρ Μοχεμπί, δήλωσε ότι οι στρατιωτικές και επιχειρησιακές ικανότητες της χώρας του έχουν αυξηθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου της εκεχειρίας.

Μιλώντας στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα IRIB, ο Μοχεμπί υπογράμμισε: «Σήμερα, οι ένοπλες δυνάμεις μας βρίσκονται σε καλύτερες συνθήκες από ό,τι στο παρελθόν».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ένα από τα βασικά συμπεράσματα από τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν «είναι η αύξηση της επιχειρησιακής γνώσης των ενόπλων δυνάμεων σχετικά με τον εχθρό».



Παράλληλα, έστειλε ένα σαφές μήνυμα: «Εάν ο εχθρός επιστρέψει στο στρατιωτικό πεδίο, το είδος της επιχείρησης, η γεωγραφία της μάχης, ακόμη και το είδος των όπλων που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι διαφορετικά, και το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης είναι πλήρως προετοιμασμένο για όλα τα πιθανά σενάρια».

«Χωρίς παράδοση, ο πόλεμος είναι αναπόφευκτος»

Στο ίδιο μήκος κύματος, αλλά με ακόμη πιο ανησυχητικό τόνο, τοποθετήθηκε και ο Μοχαμάντ Τζαφάρ Ασαντί, αναπληρωτής επικεφαλής της κεντρικής στρατιωτικής διοίκησης του Ιράν, Khatam al-Anbiya.

Ο ανώτερος Ιρανός στρατιωτικός αξιωματούχος, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορέιο (AFP), εκτίμησε ότι η επανέναρξη των εχθροπραξιών με τις ΗΠΑ είναι αναπόφευκτη, λόγω των μαξιμαλιστικών απαιτήσεων της Ουάσινγκτον.

Iran’s military industries are operating and completely hidden, Brigadier General Mohammad Jafar Asadi, a senior Iranian military commander, was quoted as saying.@sfrantzman reportshttps://t.co/Tqaa7BWYrX — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) June 2, 2026



«Οι ΗΠΑ απαιτούν την πλήρη παράδοσή μας, και το ιρανικό έθνος δεν θα παραδοθεί ποτέ. Χωρίς παράδοση, ο πόλεμος είναι αναπόφευκτος», δήλωσε.

Στενά του Ορμούζ

Μέσα σε αυτό το κλίμα έντασης, το Ιράν συνεχίζει να επιδεικνύει την ισχύ του στο στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα των Στενών του Ορμούζ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ειδησεογραφικού πρακτορείου Nour News, που εδρεύει στο Ντουμπάι, το Πολεμικό Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε την Τρίτη ότι 24 πλοία διήλθαν από τα Στενά κατά τη διάρκεια του τελευταίου εικοσιτετραώρου, αφού προηγουμένως έλαβαν τη σχετική άδεια από τις ιρανικές αρχές.