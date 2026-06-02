Βίντεο: Η στιγμή που καπάκι υπονόμου αναποδογυρίζει και «εξαφανίζει» γυναίκα – «Νόμιζα ότι πεθάνω»

Ένα ατύχημα που παραλίγο να εξελιχθεί σε τραγωδία σημειώθηκε στους δρόμους του Ρίο ντε Τζανέιρο, στη Βραζιλία, όταν μια 31χρονη γυναίκα τραυματίστηκε πέφτοντας μέσα σε φρεάτιο υπονόμου την ώρα που πήγαινε στη δουλειά της.

Το περιστατικό, το οποίο καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, αποτυπώνει τη στιγμή που ένα χαλαρό καπάκι φρεατίου αναποδογυρίζει μόλις εκείνη το πατάει, με αποτέλεσμα η 31χρονη να εγκλωβιστεί στο βαθύ υπόγειο δίκτυο.

Έπεσε στο κενό

Το βίντεο δείχνει την 31χρονη μαγείρισσα Φαμπιάνα Ρόζα να περπατά στον δρόμο, όταν ξαφνικά πέφτει στο κενό.

Καθώς βυθίζεται μέσα στο φρεάτιο, το μεταλλικό καπάκι περιστρέφεται από το βάρος και κλείνει αμέσως από πάνω της, εγκλωβίζοντάς την στο εσωτερικό.

Ένας μοτοσικλετιστής που έγινε μάρτυρας του περιστατικού έσπευσε αμέσως να τη βοηθήσει, ενώ και άλλοι περαστικοί ενώθηκαν μαζί του στην προσπάθεια να σηκώσουν το βαρύ καπάκι και να απελευθερώσουν τη γυναίκα.



Η 31χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο σε τοπικό νοσοκομείο, στο Μαρακανά του Ρίο ντε Τζανέιρο, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες για μέτριας σοβαρότητας τραύματα στο μέτωπο, τα χέρια, τα πόδια, το στήθος και την πλάτη.

«Νόμιζα ότι θα πεθάνω»

Μιλώντας στο βραζιλιάνικο ειδησεογραφικό δίκτυο RJ1, η Φαμπιάνα περιέγραψε την απόγνωση που ένιωσε όταν βρέθηκε βυθισμένη στο νερό.

«Νόμιζα ότι θα πεθάνω, επειδή το νερό έφτανε μέχρι το στήθος μου και η τρύπα ήταν πολύ βαθιά».

«Πάτησα στην άκρη της τρύπας, στο σιδερένιο κομμάτι, και μπήκα κατευθείαν μέσα. Το καπάκι αναποδογυρίζισε, με χτύπησε στο μέτωπο και έπεσα μέσα», θυμάται η ίδια.

BRESIL 🇧🇷 — Fabiana Rosa, 35 ans, a vécu un cauchemar. Descendue d’une moto-taxi, elle a soudainement chuté dans une galerie d’égout après que le couvercle , sabotée par des voleurs de câbles, s’est effondrée sous ses pieds. pic.twitter.com/zgy0udBpNA — Camille Moscow 🇷🇺 🌿 ☦️ (@camille_moscow) June 2, 2026



Οι τοπικές αρχές εκτιμούν ότι το καπάκι του φρεατίου είχε μετακινηθεί, καθώς δύο άνδρες καταγράφηκαν νωρίτερα από τις κάμερες ασφαλείας να το πειράζουν.

Η αστυνομία πιθανολογεί ότι το συγκεκριμένο δίδυμο προσπαθούσε να κλέψει το μεταλλικό καπάκι.

Σύμφωνα με την Daily Mail, το κάπακι έχει ήδη αντικατασταθεί, ενώ οι αρχές επικοινώνησαν με την αρμόδια υπηρεσία συντήρησης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλα τα φρεάτια της περιοχής έχουν ασφαλίσει σωστά.