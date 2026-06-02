Βίντεο: Η στιγμή που καπάκι υπονόμου αναποδογυρίζει και «εξαφανίζει» γυναίκα – «Νόμιζα ότι πεθάνω»

Μια 31χρονη τραυματίστηκε σοβαρά στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, όταν έπεσε σε φρεάτιο υπονόμου με χαλαρό καπάκι, το οποίο είχε παραβιαστεί από κλέφτες καλωδίων. Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, προκαλώντας την άμεση επέμβαση περαστικών για τη διάσωσή της, ενώ η ίδια περιέγραψε την τρομακτική της εμπειρία στο βραζιλιάνικο ειδησεογραφικό δίκτυο RJ1.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

γυναίκα υπόνομο
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μια 31χρονη γυναίκα, στο Ρίο ντε Τζανέιρο, τραυματίστηκε πέφτοντας μέσα σε φρεάτιο υπονόμου την ώρα που πήγαινε στη δουλειά της.
  • Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, δείχνοντας το χαλαρό καπάκι φρεατίου να αναποδογυρίζει και να την εγκλωβίζει. Οι αρχές πιθανολογούν ότι το καπάκι είχε μετακινηθεί από επίδοξους κλέφτες.
  • Αφού δέχθηκε βοήθεια από περαστικούς, η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με μέτριας σοβαρότητας τραύματα, δηλώνοντας: «Νόμιζα ότι θα πεθάνω».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ένα ατύχημα που παραλίγο να εξελιχθεί σε τραγωδία σημειώθηκε στους δρόμους του Ρίο ντε Τζανέιρο, στη Βραζιλία, όταν μια 31χρονη γυναίκα τραυματίστηκε πέφτοντας μέσα σε φρεάτιο υπονόμου την ώρα που πήγαινε στη δουλειά της.

Βραζιλία: 11χρονο αγόρι έχασε το πόδι του έπειτα από επίθεση καρχαρία – Δείτε το βίντεο

Το περιστατικό, το οποίο καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, αποτυπώνει τη στιγμή που ένα χαλαρό καπάκι φρεατίου αναποδογυρίζει μόλις εκείνη το πατάει, με αποτέλεσμα η 31χρονη να εγκλωβιστεί στο βαθύ υπόγειο δίκτυο.

Έπεσε στο κενό

Το βίντεο δείχνει την 31χρονη μαγείρισσα Φαμπιάνα Ρόζα να περπατά στον δρόμο, όταν ξαφνικά πέφτει στο κενό.

Θρίλερ στην Ουαλία: Γυναίκα εγκλωβίστηκε σε κινούμενη άμμο ενώ η παλίρροια την κάλυπτε – ΒΙΝΤΕΟ

Καθώς βυθίζεται μέσα στο φρεάτιο, το μεταλλικό καπάκι περιστρέφεται από το βάρος και κλείνει αμέσως από πάνω της, εγκλωβίζοντάς την στο εσωτερικό.

Ένας μοτοσικλετιστής που έγινε μάρτυρας του περιστατικού έσπευσε αμέσως να τη βοηθήσει, ενώ και άλλοι περαστικοί ενώθηκαν μαζί του στην προσπάθεια να σηκώσουν το βαρύ καπάκι και να απελευθερώσουν τη γυναίκα.

Έβερεστ: Σοκ με τα βίντεο από την υψηλότερη κορυφή του κόσμου – Μετατράπηκε σε απέραντο σκουπιδότοπο


Η 31χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο σε τοπικό νοσοκομείο, στο Μαρακανά του Ρίο ντε Τζανέιρο, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες για μέτριας σοβαρότητας τραύματα στο μέτωπο, τα χέρια, τα πόδια, το στήθος και την πλάτη.

«Νόμιζα ότι θα πεθάνω»

Μιλώντας στο βραζιλιάνικο ειδησεογραφικό δίκτυο RJ1, η Φαμπιάνα περιέγραψε την απόγνωση που ένιωσε όταν βρέθηκε βυθισμένη στο νερό.

«Νόμιζα ότι θα πεθάνω, επειδή το νερό έφτανε μέχρι το στήθος μου και η τρύπα ήταν πολύ βαθιά».

«Πάτησα στην άκρη της τρύπας, στο σιδερένιο κομμάτι, και μπήκα κατευθείαν μέσα. Το καπάκι αναποδογυρίζισε, με χτύπησε στο μέτωπο και έπεσα μέσα», θυμάται η ίδια.


Οι τοπικές αρχές εκτιμούν ότι το καπάκι του φρεατίου είχε μετακινηθεί, καθώς δύο άνδρες καταγράφηκαν νωρίτερα από τις κάμερες ασφαλείας να το πειράζουν.

Η αστυνομία πιθανολογεί ότι το συγκεκριμένο δίδυμο προσπαθούσε να κλέψει το μεταλλικό καπάκι.

Σύμφωνα με την Daily Mail, το κάπακι έχει ήδη αντικατασταθεί, ενώ οι αρχές επικοινώνησαν με την αρμόδια υπηρεσία συντήρησης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλα τα φρεάτια της περιοχής έχουν ασφαλίσει σωστά.

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ