Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: «Είδα ένα ανθρώπινο κουρέλι, με χτυπήματα και μώλωπες» λέει ο δικηγόρος του 41χρονου

Ο 41χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα οδηγείται στις δικαστικές αρχές, με τον δικηγόρο του να δηλώνει ότι τον είδε με χτυπήματα και μώλωπες, υπονοώντας επίθεση. Ωστόσο, η εκδοχή του δράστη περί αυτοάμυνας, ότι δηλαδή η 39χρονη σύζυγός του τον επιτέθηκε πρώτη με μαχαίρι, κρίνεται αδύναμη από τις αρχές, καθώς το μαχαίρι βρέθηκε στο αριστερό χέρι της δεξιόχειρας γυναίκας. Οι αρχές εξετάζουν επίσης μαρτυρίες για παθολογική ζήλια και συχνούς καβγάδες.

  • Στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας οδηγείται ο 41χρονος δράστης της γυναικοκτονίας, με τον δικηγόρο του να δηλώνει πως τον είδε «…ένα ανθρώπινο κουρέλι, έναν διαλυμένο άνθρωπο με χτυπήματα και μώλωπες…».
  • Ο 41χρονος φέρεται να κατάφερε πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι στην 39χρονη σύζυγό του στην κρεβατοκάμαρά τους, ενώ τα δύο ανήλικα παιδιά τους κοιμόντουσαν σε διπλανό δωμάτιο.
  • Ο καθ’ ομολογίαν δράστης υποστήριξε πως η γυναίκα του τον επιτέθηκε πρώτη με μαχαίρι, ωστόσο η εκδοχή του χαρακτηρίζεται αδύναμη λόγω της θέσης του μαχαιριού στο χέρι της γυναίκας.

Στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας οδηγείται σήμερα ο 41χρονος δράστης της γυναικοκτονίας που έχει συνταράξει το πανελλήνιο, προκειμένου να βρεθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Ο δικηγόρος του, Γιώργος Καμβύσης, ανέφερε πως δεν έχει ακόμη πλήρη εικόνα της ποινικής δικογραφίας, ωστόσο, υποστήριξε πως «εγώ είδα ένα ανθρώπινο κουρέλι, έναν διαλυμένο άνθρωπο με χτυπήματα και μώλωπες κάτω από τα μάτια και εκχυμώσεις προφανέστατες».

«Η αστυνομία κατά την ταπεινή μου γνώμη έχει κάνει τη δουλειά της με ιατροδικαστικές εκθέσεις, με τα τεκμήρια που βρήκε στον τόπο του εγκλήματος», είπε ο δικηγόρος του κατηγορουμένου.

Επανάλαβε, δε, ότι κατά την κρίση του, με βάση τα χτυπήματα, «βλέπω ότι έχει δεχτεί επίθεση». «Δεν μπορώ να πω τίποτε άλλο. Το ότι πρόκειται για δολοφονία και πρόκειται για φόνο, αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς», πρόσθεσε ο δικηγόρος του 41χρονου.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 41χρονος φέρεται να κατάφερε πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι στην 39χρονη γυναίκα του στην κρεβατοκάμαρά τους, ενώ σε διπλανό δωμάτιο κοιμόντουσαν τα δύο ανήλικα παιδιά τους.

Ο καθ’ ομολογίαν δράστης υποστήριξε ότι κοιμόταν και όταν άνοιξε τα μάτια του είδε την 39χρονη από πάνω του να κρατάει μαχαίρι, και έτσι πιάστηκαν στα χέρια με τραγική κατάληξη τον θάνατο της γυναίκας. «Ξύπνησα και την είδα πάνω από το κεφάλι μου να κρατάει ένα μαχαίρι. Παλέψαμε, άρπαξα το μαχαίρι και τη σκότωσα» είπε στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν.

Ωστόσο, η εκδοχή που παρουσιάζει ότι δήθεν η 39χρονη του επιτέθηκε πρώτη με το μαχαίρι, χαρακτηρίζεται ως αδύναμη και δεν πείθει τις αρχές. Και αυτό γιατί, μεταξύ άλλων, το μαχαίρι βρέθηκε στο αριστερό χέρι της γυναίκας, ενώ η ίδια φέρεται να ήταν δεξιόχειρας, άρα το πιο πιθανόν είναι ο δράστης να το τοποθέτησε στο χέρι της για να ενισχύσει το σενάριό του περί αυτοάμυνας. Τα πρώτα στοιχεία έδειχναν, εξάλλου, ότι ο δράστης δεν έφερε εκδορές που να συνάδουν με πάλη και αμυντικά τραύματα, σε αντίθεση με την γυναίκα που είχε δεκάδες μαχαιριές στο σώμα και το κεφάλι της. Οι έμπειροι αξιωματικοί που διερευνούν την υπόθεση, δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο ο δράστης να κατάφερε το πρώτο πλήγμα στη γυναίκα του, ενώ εκείνη κοιμόταν, καταφέρνοντας έτσι να την αιφνιδιάσει.

Μεταξύ άλλων, οι αρχές εξετάζουν μαρτυρίες που αναφέρουν πως ο άνδρας ζήλευε παθολογικά την σύζυγό του, ενώ το τελευταίο διάστημα οι καβγάδες τους ήταν συχνοί, ενώ υπάρχουν μαρτυρίες ότι ο 41χρονος την είχε χτυπήσει και με ζώνη.

Πληροφορίες που μετέδωσε νωρίτερα η ΕΡΤ αναφέρουν ότι κατά την έρευνα των αστυνομικών στο διαμέρισμα όπου διέμενε το ζευγάρι, εντοπίστηκαν συσκευασίες και κυψέλες αγχολυτικών/ηρεμιστικών φαρμάκων, οι οποίες έχουν συλλεχθεί και εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης. Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές φέρονται να έχουν ζητήσει τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων και στα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 10 και 6 ετών. Το αίτημα αυτό σχετίζεται με το γεγονός ότι τα παιδιά, τα οποία βρίσκονταν μέσα στο διαμέρισμα την ώρα του φονικού, κοιμόντουσαν βαθιά και δεν αντιλήφθηκαν την φριχτή δολοφονία της μητέρας τους.

 

 

 

