Άρσεναλ: Ο Όντεγκαρντ πέτυχε αστυνομικό στο κεφάλι με μπάλα – Δείτε το βίντεο με την επική γκάφα

Ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο σημάδεψε τη γιγαντιαία γιορτή της Άρσεναλ στους δρόμους του βόρειου Λονδίνου, όταν ο αρχηγός των «κανονιέρηδων», Μάρτιν Όντεγκαρντ, πέτυχε κατά λάθος έναν αστυνομικό στο κεφάλι με μια μπάλα ποδοσφαίρου.

Παρά την αστυνομική παρουσία και τους εκατοντάδες χιλιάδες οπαδούς που κατέκλυσαν την πρωτεύουσα της Βρετανίας για να αποθεώσουν τους πρωταθλητές, η «άστοχη» ενέργεια του Νορβηγού ποδοσφαιριστή μετέτρεψε για λίγα δευτερόλεπτα το ανοιχτό λεωφορείο της ομάδας σε σκηνικό για πειράγματα και γέλια μεταξύ των παικτών.

Η γκάφα του Όντεγκαρντ

Σχεδόν ένα εκατομμύριο οπαδί της Arsenal υπολογίζεται ότι κατέκλυσαν τους δρόμους του βόρειου Λονδίνου την Κυριακή για να παρακολουθήσουν τον γύρο του θριάμβου των παικτών, μετά την κατάκτηση της Premier League την περασμένη εβδομάδα, αναφέρει η Daily Mail.

Ενώ βρισκόταν στο λεωφορείο, ο Μάρτιν Όντεγκαρντ αποφάσισε να κάνει μια κεφαλιά από την οροφή του διώροφου οχήματος προς το πλήθος που βρισκόταν πίσω από τα προστατευτικά κιγκλιδώματα.

Ωστόσο, ακόμη και οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές δεν έχουν πάντα τέλεια στόχευση – ειδικά όταν κρατούν μια μπύρα στο χέρι.

Η μπάλα κατευθύνθηκε με ταχύτητα προς έναν αστυνομικό που περπατούσε από κάτω και τον πέτυχε στο κεφάλι.



Ο 27χρονος Όντεγκαρντ έσκυψε γρήγορα για να αποφύγει να τον εντοπίσει ο αστυνομικός, αλλά δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα γέλια του, την ώρα που οι συμπαίκτες του αστειεύονταν.

«Συλλάβετε τον! Συλλάβετε τον!» φώναζαν.

Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα Χ από τον επίσημο λογαριασμό της Άρσεναλ.