Ο προπονητής της Βραζιλίας Κάρλο Αντσελότι βούρκωσε όταν τα εγγόνια του τον κάλεσαν να «φέρει το Μουντιάλ» – ΒΙΝΤΕΟ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Ο Ιταλός προπονητής Κάρλο Αντσελότι που ετοιμάζεται για το πρώτο του Μουντιάλ στον πάγκο της εθνικής Βραζιλίας, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα από τα εγγόνια του που τον καλούν να κατακτήσει το τρόπαιο της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης.

Περίπου δυο εβδομάδες πριν η «σελεσάο« ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, ο Ιταλός ήταν καλεσμένος σε εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού «TV Globo». Σε αυτήν, τα εγγόνια του Κάρλο Αντσελότι του ευχήθηκαν να φέρει το τρόπαιο του Μουντιάλ πίσω στη Βραζιλία, ενώ κάποια του ζήτησαν να νικήσει Γαλλία και Ισπανία.

«Παππούλη μου σε αγαπώ πάρα πολύ, πήγαινε να κερδίσεις το Παγκόσμιο Κύπελλο», ήταν μία από τις πιο δυνατές ευχές που άκουσε ο 66χρονος προπονητής.

Ο Αντσελότι δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, παραδεχόμενος πως κάθε φορά που μιλά για την οικογένειά του «λυγίζει».

Η ανθρώπινη αυτή στιγμή του Ιταλού προπονητή της «σελεσάο» έκανε τον γύρο της χώρας, μέσω των social media.