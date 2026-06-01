Στην προπόνηση του Παναθηναϊκού ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος – Απαίτησε την κατάκτηση του πρωταθλήματος

Ο μεγαλομέτοχος του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, πήγε στην προπόνηση του “τριφυλλιού” και μίλησε σε έντονο ύφος στους παίκτες, με στόχο να τους αφυπνίσει ενόψει των τελικών της Greek Basketball League απέναντι στον Ολυμπιακό.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος περιμένει καλύτερη αγωνιστική εικόνα από τους Κυπελλούχους Ελλάδας, οι οποίοι προβλημάτισαν με τις εμφανίσεις τους στη σειρά με τον ΠΑΟΚ. Οι «πράσινοι» επιθυμούν διακαώς την κατάκτηση του τίτλου, ώστε να κλείσουν τη σεζόν με θετικό πρόσημο, αλλά και για να δώσουν απαντήσεις για τη μέτρια φετινή τους πορεία.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ναι μεν πιστεύει σε μεγάλο βαθμό στην ομάδα, όμως αυτή τη φορά ήταν πολύ αυστηρός, απαιτώντας από τους αθλητές και το προπονητικό σταφ, να τα δώσουν όλα για τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας.

