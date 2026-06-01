Κατερίνα Καινούργιου: «Νιώθω οικογένειά μου την γυναίκα που με βοηθάει – Είχα ενοχές στην αρχή που άφηνα το παιδί»

Η Κατερίνα Καινούργιου εξομολογήθηκε στην εκπομπή της «Super Κατερίνα» για τις αρχικές ενοχές που ένιωθε ως νέα μητέρα, αφήνοντας την κόρη της. Τόνισε τη σημασία της βοήθειας στο σπίτι, θεωρώντας τη γυναίκα που τη βοηθάει ως μέρος της οικογένειάς της.

Φωτογραφία: Instagram/katken85
  • Η Κατερίνα Καινούργιου εξομολογήθηκε πως στην αρχή ένιωθε ενοχές όταν άφηνε την κόρη της, την οποία έφερε στον κόσμο πριν από σχεδόν δύο μήνες.
  • Σχετικά με την βοήθεια στο σπίτι, η παρουσιάστρια δήλωσε: «Και εγώ οικογένειά μου την νιώθω την γυναίκα που με βοηθάει. Δουλεύω, για να βγάζω χρήματα, για να μπορώ να παρέχω τα καλύτερα στο παιδί μου».
  • Τέλος, η Κατερίνα Καινούργιου τόνισε ότι «πρέπει να περνάς ποιοτικό χρόνο με το παιδί σου. Αυτό είναι το Α και το Ω», καθώς αυτό είναι το πιο σημαντικό.

Η Κατερίνα Καινούργιου είχε καλεσμένο τον Γιώργο Λιβάνη στη «Super Κατερίνα», το πρωί της Δευτέρας 1η Ιουνίου. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η αγαπημένη παρουσιάστρια προχώρησε σε μία προσωπική εξομολόγηση, αναφέροντας πως στην αρχή ένιωθε ενοχές όταν άφηνε την κόρη της. Υπενθυμίζεται ότι η οικοδέσποινα της πρωινής ψυχαγωγικής εκπομπής, έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί, πριν από σχεδόν δύο μήνες.

Σχετικά με την βοήθεια που έχει στο σπίτι για την κόρη της, η Κατερίνα Καινούργιου είπε πως: «Μην το λέμε με ντροπή. Και εγώ οικογένειά μου την νιώθω την γυναίκα που με βοηθάει. Επειδή εγώ είχα ενοχές στην αρχή που άφηνα το παιδί, όχι. Δουλεύω, για να βγάζω χρήματα, για να μπορώ να παρέχω τα καλύτερα στο παιδί μου. Και εγώ και ο άνδρας μου γι’ αυτό».

Στη συνέχεια, εξήγησε η παρουσιάστρια ότι: «Αυτό που μου λένε όλοι, είναι ότι πρέπει να περνάς ποιοτικό χρόνο με το παιδί σου. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, και όσο μεγαλώνει. Δηλαδή το να είσαι όλη μέρα δίπλα με το παιδί, και εσύ να είσαι στο κινητό, δεν λέει κάτι. Να περνάς ποιοτικό χρόνο με το παιδί. Αυτό είναι το Α και το Ω».

