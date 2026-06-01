Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Η Κύπρος εντάσσεται στο πρόγραμμα SAFE

Η Κύπρος γίνεται το έκτο κράτος-μέλος της ΕΕ που υπογράφει για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα SAF, ανακοίνωσε ο Άντριους Κουμπίλιους, Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Άμυνα και το Διάστημα.
Την είδηση γνωστοποίησε με ανάρτησή του στο X ο κ. Κουμπίλιους, αναφέροντας: «Δεν υπάρχει χρόνος για αναμονή. Άλλη μια χώρα βρίσκεται σε σταθερή πορεία προς την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής ετοιμότητας! Η Κύπρος είναι ήδη η 6η χώρα που υπογράφει συμφωνία SAFE. Πολύ σύντομα, η στήριξη της ΕΕ θα αρχίσει να φτάνει στις ένοπλες δυνάμεις και τη βιομηχανία της Κύπρου».
No time to wait!
One more country on the firm trajectory to increase European defence readiness!
Cyprus 🇨🇾 is already the 6th country to sign a SAFE agreement. Very soon EU support will start reaching Cyprus’ military and industry. pic.twitter.com/gaVkz26OCZ
— Andrius Kubilius (@KubiliusA) June 1, 2026