Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Η Κύπρος εντάσσεται στο πρόγραμμα SAFE

Η Κύπρος γίνεται το έκτο κράτος-μέλος της ΕΕ που συμμετέχει στο πρόγραμμα SAFE, ενισχύοντας την ευρωπαϊκή αμυντική ετοιμότητα. Η ανακοίνωση έγινε από τον Επίτροπο Άμυνας και Διαστήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Άντριους Κουμπίλιους, μέσω ανάρτησης στο X.

  • Η Κύπρος γίνεται το έκτο κράτος-μέλος της ΕΕ που υπογράφει για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα SAFE.
  • Την είδηση γνωστοποίησε ο ‘Αντριους Κουμπίλιους, Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Άμυνα και το Διάστημα.
  • Ο κ. Κουμπίλιους δήλωσε ότι «Πολύ σύντομα, η στήριξη της ΕΕ θα αρχίσει να φτάνει στις ένοπλες δυνάμεις και τη βιομηχανία της Κύπρου».

Η Κύπρος γίνεται το έκτο κράτος-μέλος της ΕΕ που υπογράφει για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα SAF, ανακοίνωσε ο Άντριους Κουμπίλιους, Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Άμυνα και το Διάστημα.

Την είδηση γνωστοποίησε με ανάρτησή του στο X ο κ. Κουμπίλιους, αναφέροντας: «Δεν υπάρχει χρόνος για αναμονή. Άλλη μια χώρα βρίσκεται σε σταθερή πορεία προς την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής ετοιμότητας! Η Κύπρος είναι ήδη η 6η χώρα που υπογράφει συμφωνία SAFE. Πολύ σύντομα, η στήριξη της ΕΕ θα αρχίσει να φτάνει στις ένοπλες δυνάμεις και τη βιομηχανία της Κύπρου».

 

