Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν – Η Τεχεράνη διακόπτει την ανταλλαγή μηνυμάτων με την Ουάσινγκτον λόγω Ισραήλ

Σε αδιέξοδο φαίνεται πως οδηγούνται οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, καθώς η Τεχεράνη αποφάσισε να διακόψει την ανταλλαγή μηνυμάτων με την Ουάσινγκτον μέσω διαμεσολαβητών, ως αντίδραση στις εξελίξεις στο μέτωπο του Λιβάνου.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, η διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν «παγώνει» κάθε επικοινωνία έως ότου ικανοποιηθούν συγκεκριμένοι όροι. Μεταξύ αυτών, βασική προϋπόθεση τίθεται η πλήρης παύση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων τόσο στον Λίβανο όσο και στη Γάζα.

Παράλληλα, η Τεχεράνη στέλνει σαφές μήνυμα κλιμάκωσης, με αναφορές ότι το Ιράν και οι σύμμαχοί του εξετάζουν το ενδεχόμενο πλήρους αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ καθώς και του στενού Μπαμπ ελ – Μαντέμπ.

«Δεδομένων των συνεχιζόμενων εγκλημάτων του σιωνιστικού καθεστώτος (Ισραήλ) στον Λίβανο και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Λίβανος ήταν μία από τις προϋποθέσεις για την κατάπαυση του πυρός και ότι αυτή η κατάπαυση του πυρός έχει πλέον παραβιαστεί σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, η ιρανική διαπραγματευτική ομάδα αναστέλλει τους διαλόγους και την ανταλλαγή κειμένων μέσω μεσολαβητών», ανέφερε το Tasnim.