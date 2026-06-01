Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν – Η Τεχεράνη διακόπτει την ανταλλαγή μηνυμάτων με την Ουάσινγκτον λόγω Ισραήλ

Οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο, καθώς η Τεχεράνη διέκοψε την ανταλλαγή μηνυμάτων με την Ουάσινγκτον. Η κίνηση αυτή αποτελεί αντίδραση στις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο και τη Γάζα, με το Ιράν να θέτει ως όρο την πλήρη παύση τους και να απειλεί με αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ και του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ.

Σε αδιέξοδο φαίνεται πως οδηγούνται οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, καθώς η Τεχεράνη αποφάσισε να διακόψει την ανταλλαγή μηνυμάτων με την Ουάσινγκτον μέσω διαμεσολαβητών, ως αντίδραση στις εξελίξεις στο μέτωπο του Λιβάνου.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, η διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν «παγώνει» κάθε επικοινωνία έως ότου ικανοποιηθούν συγκεκριμένοι όροι. Μεταξύ αυτών, βασική προϋπόθεση τίθεται η πλήρης παύση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων τόσο στον Λίβανο όσο και στη Γάζα.

Παράλληλα, η Τεχεράνη στέλνει σαφές μήνυμα κλιμάκωσης, με αναφορές ότι το Ιράν και οι σύμμαχοί του εξετάζουν το ενδεχόμενο πλήρους αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ καθώς και του στενού Μπαμπ ελ – Μαντέμπ.

«Δεδομένων των συνεχιζόμενων εγκλημάτων του σιωνιστικού καθεστώτος (Ισραήλ) στον Λίβανο και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Λίβανος ήταν μία από τις προϋποθέσεις για την κατάπαυση του πυρός και ότι αυτή η κατάπαυση του πυρός έχει πλέον παραβιαστεί σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, η ιρανική διαπραγματευτική ομάδα αναστέλλει τους διαλόγους και την ανταλλαγή κειμένων μέσω μεσολαβητών», ανέφερε το Tasnim.

