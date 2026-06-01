Κρεμλίνο: «Παράνομη διεθνής πειρατεία» η αναχαίτιση του ρωσικού δεξαμενόπλοιου «Tagor» από τη Γαλλία

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Σοβαρή διπλωματική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει μεταξύ Μόσχας και Παρισιού, μετά την ανακοίνωση της Γαλλίας ότι το Πολεμικό Ναυτικό της αναχαίτισε και κατέσχεσε στον Ατλαντικό Ωκεανό ένα δεξαμενόπλοιο που μετέφερε φορτίο από τη Ρωσία και τελούσε υπό διεθνείς κυρώσεις.

Η γαλλική πλευρά ξεκαθάρισε ότι η επιχείρηση αποτελεί μέρος των προσπαθειών για την επιβολή των κυρώσεων και την τήρηση του ναυτικού δικαίου.

Σύμφωνα με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, η αναχαίτιση του δεξαμενόπλοιου, το οποίο ονομάζεται «Tagor», πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής στην ανοιχτή θάλασσα με την υποστήριξη αρκετών εταίρων, συμπεριλαμβανομένου της Βρετανίας.

Η αντίδραση του Κρεμλίνου

Η απάντηση της Μόσχας υπήρξε άμεση και σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, με το Κρεμλίνο να χαρακτηρίζει την ενέργεια των γαλλικών αρχών «παράνομη».

Ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας, Ντμίτρι Πεσκόφ, απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι η κράτηση πλοίων που αποπλέουν από τη Ρωσία συνάδει με το διεθνές δίκαιο.

«Θεωρούμε ότι τέτοιες ενέργειες είναι παράνομες και αγγίζουν τα όρια της διεθνούς πειρατείας», σημείωσε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων στη Μόσχα.

Ο Πεσκόφ πρόσθεσε ότι η Ρωσία λαμβάνει μια σειρά μέτρων για να διασφαλίσει την ασφάλεια των φορτίων της και θα συνεχίσει να τα εφαρμόζει, «λαμβάνοντας υπόψη την αρνητική εμπειρία που είχε».

Παράλληλα, η ρωσική πρεσβεία στη Γαλλία εξέδωσε ανακοίνωση για την κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου, γνωστοποιώντας ότι ζήτησε και επίσημα ενημέρωση από τις γαλλικές αρχές σχετικά με την πιθανή παρουσία Ρώσων υπηκόων ανάμεσα στα μέλη του πληρώματος.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο καπετάνιος του τάνκερ είναι Ρώσος πολίτης, ωστόσο η πρεσβεία δεν έχει λάβει ακόμη καμία επίσημη ειδοποίηση από το Παρίσι σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για το πλοίο.