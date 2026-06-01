Βίντεο: Έξαλλη η Ρόζαμουντ Πάικ στο West End με θεατή που έστελνε μηνύματα – «Αυτό χαλάει την παράσταση»

Μια απροσδόκητη παρέμβαση πραγματοποίησε η ηθοποιός Ρόζαμουντ Πάικ στο Wyndham’s Theatre του Λονδίνου, όταν επέστρεψε στη σκηνή μετά το τέλος της παράστασης «Inter Alia» όχι για να υποκλιθεί, αλλά για να απευθυνθεί προσωπικά σε θεατή που χρησιμοποιούσε το κινητό του.

Η γνωστή ηθοποιός ζήτησε από το κοινό να κάνει ησυχία και επέπληξε έναν συγκεκριμένο παρευρισκόμενο για τη συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια του φινάλε του έργου, σε ένα περιστατικό που καταγράφηκε σε βίντεο.

Στο βίντεο, η Πάικ φαίνεται να χειρονομεί προς μια συγκεκριμένη γωνία της θεατικής αίθουσας, λέγοντας: «Κάποιος έστελνε μηνύματα σε αυτό το σημείο – ξέρετε ποιος είστε. Δεν πρόκειται να σας υποδείξω προσωπικά, αλλά ξέρετε ότι αυτό χαλάει την παράσταση».

«Ίσως ήταν πολύ σημαντικό. Ίσως είστε γιατρός και σώζετε τη ζωή κάποιου, και εύχομαι να είστε. Αλλά βλέπουμε πράγματα – τα νιώθουμε, και έτσι όταν το νιώθω και το βλέπω αυτό, είναι δύσκολο», σημείωσε.

«Προσπαθώ να σας πω μια ιστορία και σας νιώθω, και ελπίζω να νιώθετε κι εσείς εμένα», πρόσθεσε.



Μετά την ομιλία της, η ηθοποιός καταχειροκροτήθηκε τόσο για την παρέμβασή της όσο και για την ερμηνεία της στο έργο, το οποίο διαρκεί 100 λεπτά χωρίς διάλειμμα.

Η παράσταση «Inter Alia»

Σύμφωνα με την Daily Mail, στο «Inter Alia», το οποίο παρουσιάζεται στο Wyndham’s Theatre –όπου η βιντεοσκόπηση απαγορεύεται αυστηρά κατά τη διάρκεια των παραστάσεων– η Πάικ υποδύεται την Τζέσικα, μια ανώτατη δικαστή που μάχεται για την καλύτερη μεταχείριση των γυναικών θυμάτων σεξουαλικής επίθεσης, αλλά στη συνέχεια αναγκάζεται να αντιμετωπίσει την κατηγορία του βιασμού που βαραίνει τον 18χρονο γιο της.

Το έργο αποτελεί συνέχεια του δικαστικού δράματος «Prima Facie» της Σούζι Μίλερ από το 2022.

Τον Απρίλιο, η Πάικ είχε ξεσπάσει σε δάκρυα κατά την υπόκλιση στην πρεμιέρα της παράστασης. Η σταρ της ταινίας «Gone Girl» εθεάθη να κρατά το κεφάλι της, ενώ γνώριζε την αποθέωση από το κοινό.

Η παράσταση έχει λάβει διθυραμβικές κριτικές.