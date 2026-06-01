Κρήτη: Διασώθηκαν 83 αλλοδαποί σε δύο ξεχωριστές επιχειρήσεις του Λιμενικού

Δύο ξεχωριστές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης πραγματοποιήθηκαν νότια της Κρήτης, με το Λιμενικό Σώμα και τη Frontex να διασώζουν συνολικά 83 αλλοδαπούς από δύο λέμβους. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στα λιμάνια της Ιεράπετρας και των Καλών Λιμένων.

  • Δύο ξεχωριστές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης πραγματοποιήθηκαν νότια της Κρήτης, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, με τη διάσωση συνολικά 83 αλλοδαπών.
  • Στην πρώτη επιχείρηση, λέμβος με 41 αλλοδαπούς εντοπίστηκε 44 ναυτικά μίλια νοτιονοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων από τη Frontex και μεταφέρθηκε στην Ιεράπετρα.
  • Λίγο αργότερα, μια ακόμη λέμβος με 42 αλλοδαπούς εντοπίστηκε 48 ναυτικά μίλια νοτιονοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων και οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Σε δύο ξεχωριστές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, στην πρώτη περίπτωση εντοπίστηκε λέμβος με 41 αλλοδαπούς επιβαίνοντες σε θαλάσσια περιοχή 44 ναυτικά μίλια νοτιονοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, έπειτα από εντοπισμό από εναέριο μέσο της δύναμης Frontex.

Οι αλλοδαποί περισυνελέγησαν από ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι της Ιεράπετρας.

Λίγο ώρα νωρίτερα, μια ακόμη λέμβος με 42 αλλοδαπούς εντοπίστηκε 48 ναυτικά μίλια νοτιονοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, επίσης από εναέριο μέσο της Frontex.

Η περισυλλογή τους πραγματοποιήθηκε από παραπλέον πλοίο σημαίας Μπελίζ, ενώ οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

