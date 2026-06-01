Φρίκη στην Καλιφόρνια: 28χρονος μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη σύντροφό του, τη μητέρα της και το βρέφος τους

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Μια ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία αποκαλύφθηκε σε κατοικία της πόλης Μοντέστο στην Καλιφόρνια, με θύματα τρία μέλη της ίδιας οικογένειας, τα οποία δολοφονήθηκαν άγρια μέσα στο σπίτι τους.

Η 54χρονη Μαρία Σίλβια Νούνιες-Βιγιαλόμπος, η 23χρονη κόρη της, Φαμπιόλα Γκονζάλες-Νούνιες, και το μόλις δύο εβδομάδων βρέφος της τελευταίας, ο μικρός Ματέο Γκονζάλες, εντοπίστηκαν θανάσιμα τραυματισμένοι το πρωί της Πέμπτης 28 Μαΐου, αναφέρει το People.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο λίγο μετά τις 9:20 π.μ. (τοπική ώρα) βρήκαν αρχικά τη 23χρονη μητέρα με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, ενώ στη συνέχεια εντόπισαν τη γιαγιά και το νεογέννητο αγόρι να φέρουν επίσης εμφανή τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.

Η 23χρονη και η 54χρονη διαπιστώθηκε ότι ήταν ήδη νεκρές, ενώ το βρέφος μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο, όπου άφησε την τελευταία του πνοή αργότερα την ίδια ημέρα.

Η διάσωση ενός νηπίου και η σύλληψη του υπόπτου

Μέσα στο σπίτι οι αρχές εντόπισαν σώο και χωρίς τραυματισμούς ένα 3χρονο παιδί, το οποίο μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο για εξετάσεις και στη συνέχεια τέθηκε υπό την προστασία των κοινωνικών υπηρεσιών (CPS).

Το νήπιο πιστεύεται ότι είναι παιδί της 23χρονης και του 28χρονου υπόπτου για την τριπλή δολοφονία, Χοακίν Εσκότο.

Οι αστυνομικοί, με τη συνδρομή των ειδικών δυνάμεων SWAT και διαπραγματευτών, απέκλεισαν την περιοχή και προχώρησαν προληπτικά στο κλείσιμο των κοντινών σχολείων, εκτιμώντας ότι ο δράστης δεν είχε απομακρυνθεί.

Ο Εσκότο εντοπίστηκε τελικά κρυμμένος σε γειτονική κατοικία και συνελήφθη χωρίς να προβάλει αντίσταση, αναφέρει το αμερικανικό περιοδικό.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για τρεις κατηγορίες ανθρωποκτονίας, με επιβαρυντικές περιστάσεις και χρήση θανατηφόρου όπλου, ενώ εκκρεμούσε και παλαιότερο ένταλμα σύλληψης για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Οι έρευνες των αρχών

Οι ερευνητές της υπόθεσης εκτιμούν ότι ο συλληφθείς συγκατοικούσε με τα τρία θύματα, ενώ εξετάζεται η ακριβής φύση της σχέσης που διατηρούσε με την 23χρονη Φαμπιόλα.

Το Αστυνομικό Τμήμα του Μοντέστο (MPD) ανέφερε σε επίσημη ανακοίνωσή του: «Η απώλεια τριών ζωών, συμπεριλαμβανομένης αυτής ενός βρέφους, είναι μια σπαρακτική τραγωδία. Ενώ ένας ύποπτος βρίσκεται πλέον υπό κράτηση, οι ντετέκτιβ συνεχίζουν την έρευνά τους, την ώρα που οι οικογένειες και τα αγαπημένα πρόσωπα των θυμάτων βρίσκονται αντιμέτωποι με μια αδιανόητη απώλεια».

Το συγκινητικό «αντίο» της οικογένειας

Η οικογένεια των θυμάτων ξεκίνησε μια εκστρατεία συγκέντρωσης πόρων στην πλατφόρμα GoFundMe για να καλύψει τα έξοδα της κηδείας.

Στη σχετική σελίδα, η 54χρονη Μαρία περιγράφεται ως μια «αξιολάτρευτη» και «στοργική γιαγιά, της οποίας η καλοσύνη και η δύναμη άγγιζαν όποιον βρισκόταν κοντά της».

Για την 23χρονη κόρη της, οι συγγενείς έγραψαν ότι ήταν «μια αφοσιωμένη μητέρα, κόρη και αγαπημένο πρόσωπο που έφερνε χαρά και αγάπη σε όσους είχαν την τύχη να τη γνωρίζουν».

Σημείωσαν παράλληλα ότι «η αγάπη για τα παιδιά της ήταν απέραντη».

Όσο για το μόλις δύο εβδομάδων βρέφος, το κείμενο της σελίδας αναφέρει: «Ένα αθώο παιδί του οποίου η ζωή κόπηκε πολύ νωρίς. Ο Ματέο ήταν ένα πολύτιμο μωρό, του οποίου το χαμόγελο και η αθωότητα έφερναν ευτυχία σε όλους γύρω του. Θα παραμείνουν για πάντα στις καρδιές μας και δεν θα ξεχαστούν ποτέ».