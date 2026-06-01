Γαλλία: Ρεσάλτο του Πολεμικού Ναυτικού σε τάνκερ του ρωσικού «σκιώδους στόλου» – BINTEO

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Το Πολεμικό Ναυτικό της Γαλλίας πραγματοποίησε την Κυριακή επιχείρηση επιβίβασης σε ένα πετρελαιοφόρο, με το όνομα «Tagor», το οποίο υπόκειται σε διεθνείς κυρώσεις και είχε αποπλεύσει από τη Ρωσία, όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

«Αυτή η επιχείρηση έλαβε χώρα στον Ατλαντικό Ωκεανό, στην ανοικτή θάλασσα, με την υποστήριξη αρκετών εταίρων, συμπεριλαμβανομένου της Βρετανίας, σε αυστηρή συμμόρφωση με το δίκαιο της θάλασσας», δήλωσε ο Γάλλος Πρόεδρος.

«Είναι απαράδεκτο για πλοία να καταστρατηγούν τις διεθνείς κυρώσεις, να παραβιάζουν το δίκαιο της θάλασσας και να χρηματοδοτούν τον πόλεμο που διεξάγει η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας για περισσότερα από τέσσερα χρόνια», πρόσθεσε ο Μακρόν.

La Marine nationale a arraisonné hier matin un nouveau pétrolier sous sanctions internationales en provenance de Russie : le Tagor. Notre détermination est constante et totale. Cette intervention a été effectuée en Atlantique, en haute mer,… pic.twitter.com/zxEslYjbUE — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 1, 2026



Παράλληλα, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, η Ναυτική Διοίκηση του Ατλαντικού (Maritime Prefecture of the Atlantic) ανέφερε σε ξεχωριστή ανακοίνωσή της τη Δευτέρα ότι το Γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό κατάσχασε πετρελαιοφόρο σε απόσταση μεγαλύτερη των 400 ναυτικών μιλίων (740 χιλιομέτρων) δυτικά του ακρωτηρίου της Βρετάνης, το οποίο προερχόταν από το Μούρμανσκ της Ρωσίας.

«Αυτή η επιχείρηση είχε ως στόχο τον έλεγχο της εθνικότητας ενός πλοίου που ήταν ύποπτο ότι έφερε ψευδή σημαία. Μετά την επιβίβαση της ομάδας επιθεώρησης στο πλοίο, η εξέταση των εγγράφων επιβεβαίωσε τις υποψίες σχετικά με την παρατυπία της σημαίας που έφερε. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και κατόπιν αιτήματος του δημόσιου εισαγγελέα, το πλοίο εξετράπη της πορείας του», συμπλήρωσε, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει το συγκεκριμένο πλοίο στην ανακοίνωσή της.



Η Γαλλία και η Βρετανία έχουν δεσμευτεί να εμποδίζουν πλοία που συνδέονται με τον ελεγχόμενο από κυρώσεις «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας, τα οποία διέρχονται από τα χωρικά τους ύδατα.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, είχε ανακοινώσει τον Μάρτιο ότι χορήγησε άδεια στον στρατό της χώρας του να πραγματοποιεί επιβιβάσεις σε πλοία που ανήκουν στον «σκιώδη στόλο».

Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με το Reuters, τα ναυτιλιακά δεδομένα δείχνουν ότι δεκάδες πλοία στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις και συνδέονται με τη Ρωσία, συνεχίζουν να διασχίζουν τα βρετανικά ύδατα.