Καύσιμα: Μικρή πτώση στις τιμές – Παραμένουν υψηλές στα νησιά

Παρά το γεγονός ότι οι μειώσεις στις χονδρικές τιμές καυσίμων δεν μετακυλίονται άμεσα και πλήρως στη λιανική αγορά, οι τιμές στην αντλία δείχνουν πλέον μια σαφή πτωτική τάση. Αυτή η ευνοϊκή εξέλιξη αναμένεται να οδηγήσει περισσότερα πρατήρια καυσίμων να μειώσουν τις τιμές τους, προσφέροντας φθηνότερη αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης στους καταναλωτές.

Ήδη σε αρκετές περιοχές της Αττικής καταγράφονται τιμές αμόλυβδης κάτω από το όριο των 2 ευρώ ανά λίτρο, μετά από μια περίοδο έντονων ανατιμήσεων. Παράλληλα, το πετρέλαιο κίνησης διατίθεται πλέον σε αρκετά πρατήρια με τιμές που υποχωρούν κάτω από τα 1,65 ευρώ το λίτρο, επιβεβαιώνοντας τη γενικότερη τάση αποκλιμάκωσης στην αγορά καυσίμων.

Ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος Πρατηριούχων Αττικής μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA», επισημαίνοντας ότι οι τιμές κυμαίνονται γύρω από τα δύο ευρώ, αλλά στα νησιά, τα ξεπερνούν.

«Νομίζω ότι είμαστε πάνω από τα 2 ευρώ, αλλά πάντα βλέπουμε την μέση τιμή. Ό,τι τιμές βλέπουμε είναι μέση τιμή. Δηλαδή, κοντά στο 2,10 τη βλέπουμε στα μεγάλα αστικά κέντρα, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη για παράδειγμα και Πάτρα. Και αν πάμε και στα νησιά κυρίως θα δούμε ότι εκεί τα πράγματα είναι λίγο υψηλότερα. Δηλαδή Κυκλάδες είναι κοντά στο 2,28. Πάνω από το 2,20 βλέπουμε ότι είναι στα Δωδεκάνησα, πολύ υψηλή τιμή, κοντά εκεί στο Ρέθυμνο στα 2,18 και στην Κέρκυρα 2,17 έχουμε αποτυπώσει τις υψηλότερες τιμές», τόνισε.

Η τιμή της βενζίνης (μέση τιμή)

Μεγάλες πόλεις

Αθήνα: 2,089 €/λίτρο

Θεσσαλονίκη: 2,107 €/λίτρο

Πάτρα: 2,105 €/λίτρο

Νησιωτικές και τουριστικές περιοχές