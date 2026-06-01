Θρίλερ σε πτήση της United Airlines: Άλλαξε πορεία επειδή ένα smartwatch είχε ονομαστεί «βόμβα»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Πτήση της United Airlines (767-424) με προορισμό την Ισπανία αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει αναστροφή στη μέση της διαδρομής το Σάββατο, όταν διαπιστώθηκε ότι ένας έφηβος είχε ονομάσει τo smartwatch του «βόμβα» (bomb), με αποτέλεσμα το όνομα αυτό να εμφανίζεται στις διαθέσιμες συσκευές Bluetooth του αεροσκάφους.

Το γεγονός αυτό κινητοποίησε άμεσα τις αρχές ασφαλείας, αναφέρει η New York Post.

UA236: The “Bluetooth Flight” Overnight, United Airlines Boeing 767-400ER (N67052) from Newark to Palma de Mallorca, Spain squawked 7700 about 1 hour into the flight and turned back after a suspected bomb threat onboard. A 16-year-old boy passenger reportedly renamed a… pic.twitter.com/uFqetQibp1 — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) May 31, 2026

«Βόμβα» και πανικός

Το αεροπλάνο απογειώθηκε από το διεθνές αεροδρόμιο Newark Liberty του Νιου Τζέρσει, στις ΗΠΑ, περίπου στις 18:00 το απόγευμα τοπική ώρα.

Ωστόσο, επέστρεψε και προσγειώθηκε ξανά στο Νιούαρκ γύρω στις 21:30 το βράδυ, αφού ενημερώθηκαν οι υπηρεσίες ασφαλείας προκειμένου να εξετάσουν μια ύποπτη συσκευή Bluetooth στο εσωτερικό της καμπίνας.

Η πτήση άλλαξε πορεία και επέστρεψε στο Νιούαρκ αργά το Σάββατο, καθώς, παρά τις οδηγίες που δόθηκαν στους επιβάτες να απενεργοποιήσουν τις συσκευές τους, το ανησυχητικό όνομα παρέμενε ενεργό στο δίκτυο Bluetooth.

Αργότερα διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο απλώς για το όνομα που είχε δώσει στο Fitbit του (smartwatch) ένας 16χρονος επιβάτης.

Οι επιβάτες χρειάστηκε να εκκενώσουν το αεροσκάφος προκειμένου οι αστυνομικοί της Λιμενικής Αρχής να πραγματοποιήσουν εξονυχιστικό έλεγχο.

Παράλληλα, αξιωματούχοι της Υπηρεσίας Ασφάλειας Μεταφορών (TSA) και της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων (CBP) πέρασαν εκ νέου τους επιβάτες από έλεγχο πριν επιτραπεί η εκ νέου επιβίβασή τους.

Η ανακοίνωση της αεροπορικής εταρείας

«Η πτήση 236 της United από το Νιούαρκ προς την Πάλμα ντε Μαγιόρκα της Ισπανίας επέστρεψε με ασφάλεια στο Νιούαρκ για την αντιμετώπιση ενός πιθανού ζητήματος ασφαλείας. Η πτήση συνεχίστηκε προς την Πάλμα ντε Μαγιόρκα με νέο πλήρωμα», δήλωσε εκπρόσωπος της United Airlines την Κυριακή.

Η αεροπορική εταιρεία παρέπεμψε για περαιτέρω ερωτήσεις στις τοπικές αρχές.

Στον ανήλικο έφηβο δεν έχουν ασκηθεί μέχρι στιγμής κατηγορίες, ωστόσο την υπόθεση ερευνά πλέον το FBI.