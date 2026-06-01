Κατερίνα Γερονικολού: Όπως δεν έχω παντρευτεί, νομίζω ότι δεν θα έκανα και σύμφωνο συμβίωσης

«Αντίστοιχα, όπως δεν έχω παντρευτεί, νομίζω ότι δεν θα έκανα και σύμφωνο συμβίωσης» περιέγραψε στην Σταματίνα Τσιμσιλή η Κατερίνα Γερονικολού.

«Νομίζω ότι είναι και λίγο βάσει του πώς λειτουργεί πια η καθημερινότητά μας. Δηλαδή δεν συζητάμε, δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι εννοώ, το τι να κάνουμε για να προχωρήσει η σχέση μας. Δηλαδή, οι σχέσεις προχωράνε, θέλουμε δεν θέλουμε, εξελίσσονται. Διαρκούν ή σταματάνε να διαρκούν, αλλά τέλος πάντων εξελίσσονται», πρόσθεσε.

«Δεν νιώθω ότι είμαι στάσιμη επειδή δεν κάνω αυτό που λέμε, τηλεοπτικά, το «επόμενο βήμα». Δεν υπάρχει, στην πραγματικότητα, σε μία σχέση ζωντανή το επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα είναι η επόμενη μέρα», περιέγραψε.

«Αν ήθελα να παντρευτώ εγώ ως γυναίκα, πιστεύω ότι ο Γιάννης θα συμφωνούσε. Απλά τυχαίνει να μη με ενδιαφέρει. Ο Γιάννης έτσι και αλλιώς έχει παντρευτεί ήδη μία φορά», εξομολογήθηκε η ηθοποιός.

«Η μαμά μου θέλει ό,τι θέλουν και τα παιδιά της» σημείωσε.